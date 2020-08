Vali acil çağırdı, 20 dakikada hepsi geldi

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından, saat:14:48'de, afet sonrasında ilk etapta zorunlu ve acil hizmetine ihtiyaç duyulan 28 birimin temsilcileri Afet Yönetim Merkezi’ne acil çağrı koduyla alarm verilerek çağrıldı. İlgili tüm birim sorumluları 20 dakikada Afet Yönetim Merkezi’nde bir araya geldiler. Vali Ahmet Ümit, ilgili birimlere bir afet halinde görevli ve sorumlu her yöneticinin öncelikle dikkat etmesi gereken temel ilkeler hakkında bilgiler verdi.

Vali Ümit, tüm birimlere göstermiş oldukları duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederek; her zaman olası doğal afetlere hazırlıklı olmanın, bu kapsamda 24 saat esasına göre tüm personele ve sorumlulara her an ulaşılabilir olmanın önemine vurgu yaptı.

“HER ZAMAN HERHANGİ BİR DOĞAL AFETLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRİZ”

Bolu’nun deprem bölgesinde olduğunu ve bu gerçekle yaşamak zorunda olduğumuzu ifade eden Vali Ümit, “Konunun ehemmiyetine binaen bir afet anında ilk etapta görevli tüm birimlerimizle, Afet Yönetim Merkezi’ne kaç dakikada ulaşabildiğimizi görmek istedim. Çünkü her zaman herhangi bir doğal afetle karşı karşıya gelebiliriz. Acil durumlara ve afetlere karşı her an hazırlıklı olmalıyız. Olası bir afet halinde öncelikle ayakta kalabilmek çok mühim, sonrasında Afet Yönetim Merkezi’ne intikal ve dolayısıyla bilumum görevlilerin kendi kulvarlarında afete müdahale edebilmeleri hayati önem taşır. Bu vesileyle, Allah her türlü kazadan, beladan ve afetten bizleri muhafaza etsin” dedi.