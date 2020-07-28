Vali Ahmet Ümit çalışmaları yerinde inceledi

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde Bolu'da 26 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Daha önce boşaltılan okulların yıkımı gerçekleştirildi. Bakanlık, ayrıca 20 okula da güçlendirme çalışması yapılması yönünde rapor sundu. Güçlendirme çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 48 milyon TL bütçe ayrıldı. Bolu Valiliği de çalışmalar için İl Özel İdaresi üzerinden 10 milyon TL bütçe ekledi. Toplam 58 milyon TL bütçe ile 20 okulun güçlendirme çalışmaları sürüyor. Vali Ahmet Ümit de güçlendirme çalışması yapılan Yaşamkent Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Ahmet Ümit, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Bildiğiniz gibi Bolu'da 50 bin civarında öğrencimiz var. Yine 4 bin kadrolu öğretmenimiz var. 1000 civarında da ücretli öğretmenimizle birlikte 5 bin öğretmenimiz var. Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Uzaktan eğitim başladı. Ama bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye zaten önceden harekete geçmiştik. Bugün burada görmüş olduğumuz inşaatların çalışmaları en yakın olan 9 aylık bir sürece sahip. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık. Bütün binalarımız gözden geçirildi. Kesin olarak yıkılması gereken 26 bina tespit edilmişti. Biz bu binaları boşaltmıştık. Onun dışında 20 tane de güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibariyle resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık. Mayıs ayında işlemler tamamlandı. İl Özel İdaresi marifetiyle teknik boyutunu takip ediyoruz. Kendi mühendislerimiz projelendirip, teknik kontrolleri yapıyor. İhalesi de İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Ancak bu 20 tane binamız ihale edildi. Bu binaların genel olarak 90 günlük ve 120 günlük süresi var. Neticede Eylül ayı itibariyle ihtiyacımız kadar binayı biz teslim almış olacağız." dedi.

Vali Ümit, binaların onarım maliyetlerinin 58 milyon TL tutacağını ifade ederek, "Bu 20 tane binanın güçlendirme ve onarım maliyeti 58 milyon TL. Bunun ilk başta 20 milyon TL'lik bir kısmını Milli Eğitim Bakanlığımız tahsis etmişti. Bizim geçen seneden itibaren çalışıyor olmamızın semeresi olarak ilave 28 milyon lira daha taahhüt aldık bakanlığımızdan. Şu anda kontrolümüzde. İnşaatlar bittiğinde faturalar kesildikçe o ödemeler yapılacak. İl Özel İdaresi marifetiyle bizler de 10 milyon TL koyduk. Sayın Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

“KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 8’E YÜKSELDİ”

Bolu'da her gün yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vaka tespitlerinin olduğunu ifade eden Ümit, Korona virüsten vefat eden vatandaşlarımız maalesef var. Buradan hepsine rahmet diliyorum. Sayısal olarak 8’i buldu maalesef. Gerçi bunların iki tanesi dışarda gerçekleşen hadise nüfus kayıtları bizde olduğu için bize yazıldı ama bizde de elbette ki kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Zaten bütün çabamızda mümkün olduğunca bu vefatların önüne geçmek. Genç olsun çocuk olsun yaşlı olsun kurallara uymaya gayret edelim” diye

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 15:17