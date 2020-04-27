Vali Ahmet Ümit’e sesledi

Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ortağı bulunduğu Bolparsan A.Ş şirketine verilen kümes yapım izni Yeniçağa halkını ayağa kaldırmıştı. Verilen çevresel etki raporunda 500 binlik kümesin çevreye zarar vermeyeceği belirtilmiş ve (ÇED) raporunu onaylayarak kümes yapımının yolunu açmıştı. Bolparsan Şirketinin, Yeniçağa İlçemize bağlı Çamlık köyü sınırları içerisine kümes yapmak için istediği başvuruya olumlu cevap verilmesinin ardından yöre muhtarları konuyu yargıya taşıma kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Karadoğan, “İl genel meclisinde BolparsanA.Ş’nin kümes yapması için gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu onaylayarak kümes yapımına onay verilmiş oldu. İl Genel Meclisinden 16 evet ve 7 hayır oyu alan şirket oy çokluğuyla CED raporuna onay aldı. Rapora CHP’nin beş meclis üyesinin yanı sıra, Yeniçağa ilçesinin iki AK Partili meclis üyesi de hayır oyu verdi. CHP’den Erhan Beykoz, Erdal Tombak, Eyüp Beşli, Bedri Pehlivan ve ben hayır oyu kullandık. AK Partili Yeniçağa Meclis Üyeleri Erdoğan Yetkin ve Tevfik Ay’da ilçe halkından yana tavır sergileyip hayır oyu verdikleri için teşekkür ediyorum. 40 Bin metrekare alana kurulacak olan 500 Binlik kümes teşkilatının çevreye olumsuz etkisi olmayacağı şeklinde onaylanan CED raporu tarihi bir ayıp vesikası gibi vatandaşımız tarafından her zaman hatırlanacak. Onca köyün içme suyu deposunun yanı başına yapılması için onay verilen kümeslerin durdurulması için Sayın Valimiz Ahmet Ümit’e sesleniyorum. Devlet hata yapılmasına izin vermez. Vermemeli” şeklinde konuştu.

Bölge köylerinin muhtarları kümeslerin yapılmaması için İl Genel Meclisine dilekçe vermişti. Kümes yapımında ısrar edilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten köy muhtarları, “kümes yapılacak arazinin yanı başında birçok köye giden su hatlarının bağlı olduğu içme suyu deposu var. Bu deponun yanına 500 bin tavuğun gübresini koymak en hafif tabirle cinayettir” yorumunu yapmışlardı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 12:52