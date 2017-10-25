banner133

banner101

25 Ekim 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Vali Aladağ ormanlarını ziyaret etti

    Bolu Valisi Aydın Baruş Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanlarındaki çalışmalarını yerinde görmek üzere Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ziyaret etti.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 12:09
    Bu haber 27 kez okundu
    Vali Aladağ ormanlarını ziyaret etti

    HABER: Esra Öztürk

    Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı (Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı) Seyfi Han’ın da eşlik ettiği ziyarette, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Üretim Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar ile Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu ve teknik elemanları hazır bulundu.

    İlk önce Kızık ve Kuzgölcük Yaylaları Mera Islah Projesini inceleyen Bolu Valisi Aydın Baruş’a Ardıç Orman İşletme Şefi tarafından bilgi verildi. Buradaki ziyarete eşlik eden Kuzgölcük Köyü Muhtarı ile projenin işleyişi ve faydaları hakkında konuştu. Sahayı gezerken merada hayvanlarını otlatan vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

    Daha sonra Alabarda Orman İşletme Şefliği 52 ve 53 nolu bölmelerde devam eden tabi gençleştirme çalışmalarını inceledi. Burada Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından Bolu İli ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğündeki orman varlığı ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gençleştirme sahasını gezen Bolu valisi Aydın Baruş üretim artığı toplanması ve diri örtü temizliği işlerinde çalışan üretim işçileri ile tek tek sohbet etti. Sahadaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Baruş buradan Aladağ Orman İşletme Şefliği 112 nolu bölmesinde devam eden Kaliteye Yönelik Dal Budaması çalışmalarını görmek üzere Alabarda Orman İşletme Şefliğinden ayrıldı.

    Aladağ Orman İşletme Şefliğindeki Kaliteye Yönelik Dal Budaması çalışmaları hakkında Aladağ Orman İşletme Şefi tarafından Bolu Valisi Aydın Baruş’a bilgilendirmelerde bulunuldu. Bir ara testereyi eline alarak dal budama işlemini kendisi gerçekleştirdi. Bir süre kaliteye yönelik dal budama işinde çalışan üretim işçisiyle sohbet etti.

    Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gösterilen emek ve iş gücünden etkilendiğini ifade eden Bolu Valisi Aydın Baruş başarılı çalışmalarından dolayı Bölge Müdürü Hasan Keskin ve ekibine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Bolu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İL KOORDİNASYON KURULUNDAN
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129