HABER: Esra Öztürk

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı (Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı) Seyfi Han’ın da eşlik ettiği ziyarette, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Üretim Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar ile Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu ve teknik elemanları hazır bulundu.

İlk önce Kızık ve Kuzgölcük Yaylaları Mera Islah Projesini inceleyen Bolu Valisi Aydın Baruş’a Ardıç Orman İşletme Şefi tarafından bilgi verildi. Buradaki ziyarete eşlik eden Kuzgölcük Köyü Muhtarı ile projenin işleyişi ve faydaları hakkında konuştu. Sahayı gezerken merada hayvanlarını otlatan vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Alabarda Orman İşletme Şefliği 52 ve 53 nolu bölmelerde devam eden tabi gençleştirme çalışmalarını inceledi. Burada Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından Bolu İli ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğündeki orman varlığı ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gençleştirme sahasını gezen Bolu valisi Aydın Baruş üretim artığı toplanması ve diri örtü temizliği işlerinde çalışan üretim işçileri ile tek tek sohbet etti. Sahadaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Baruş buradan Aladağ Orman İşletme Şefliği 112 nolu bölmesinde devam eden Kaliteye Yönelik Dal Budaması çalışmalarını görmek üzere Alabarda Orman İşletme Şefliğinden ayrıldı.

Aladağ Orman İşletme Şefliğindeki Kaliteye Yönelik Dal Budaması çalışmaları hakkında Aladağ Orman İşletme Şefi tarafından Bolu Valisi Aydın Baruş’a bilgilendirmelerde bulunuldu. Bir ara testereyi eline alarak dal budama işlemini kendisi gerçekleştirdi. Bir süre kaliteye yönelik dal budama işinde çalışan üretim işçisiyle sohbet etti.

Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gösterilen emek ve iş gücünden etkilendiğini ifade eden Bolu Valisi Aydın Baruş başarılı çalışmalarından dolayı Bölge Müdürü Hasan Keskin ve ekibine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden ayrıldı.