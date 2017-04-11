HABER: ESRA ÖZTÜRK

Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluşu münasebetiyle düzenlenen öğle yemeği, Narven Termal Kasaba Yönetim Kurulu Üyesi Necip Çarıkçı ve Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Yemeğe ayrıca Bolu’nun önde gelen bürokratları ve idarecileri katıldı.

Yemek sonrası günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, şehit ailelerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri için onları sık sık ziyaret ettiklerini belirterek “Aynı zamanda böyle vesilelerle da bir araya geliyoruz. Gerçekten polis şehitlerimiz en değerli varlıklarını, evlatlarını, kardeşlerini, eşlerini bu vatan uğruna, birlik ve beraberliğimiz için feda ettiler. Şehitlerimizin yaptığı fedakârlığın karşılığını tabi ki hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizin yalnız olmadığını hissettirmek için bizler Bolu ili idarecileri olarak şehit aileleri ile birlikte olmaya çalışıyoruz. Eşlerimiz de zaman zaman ziyaretlerine gidiyorlar” dedi.

“Terörle Mücadelede Bolu’da Ciddi Önlemler Alındı”

Türk Polis Teşkilatı 172. Kuruluş yılını kutladığını hatırlatan Vali Baruş, “172 yıldır ülkemizin birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatımız, milletimizin ve devletimizin teröre verdiği mücadelede büyük bir fedakarlık gösteriyorlar” dedi. Vali Baruş, bütün terör örgütleri tarafından yapılması muhtemel saldırılara karşısında Bolu genelinde tedbirler aldıklarını söyleyerek şunları söyle tamamladı: “Terörle mücadelede büyük çaba sarf eden bütün polis teşkilatımızı tebrik ediyorum. Milletimiz polislerimizin göstermiş olduğu fedakarlıklarını her zaman ödeme azminde olacaktır. Biz de her zaman onlarla birlikte olmaya, onlara destek vermeye çaba sarf ediyoruz.