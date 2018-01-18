Haber: Kasım ŞAHİN

Mudurnu, Ordular Köyü’nde evi yanan Ali Meşe’nin Bolu merkezde oturan kızının evine giden Bolu Valisi Aydın Baruş Ali Meşe ile eşive çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Timuçin Erem’in de yer aldığı ziyarette, Ali Meşe’nin Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yanan evinin yanında daha önce yaptırılan evinde eşi, oğlu ve çok sevdiği kedisiyle birlikte yaşamına devam edeceği belirtildi.

Evin tüm eksikliklerinin tamamlanarak donanım ihtiyaçlarının temin edileceği ve birkaç gün içinde yeni evioturulabilir hale getirileceği yangınzede aileye iletilirken, Bolu Valisi Aydın Baruş, yangın sırasında sağ eli de yanan ama doktora gitmeyen Ali Meşe’yi, kendi makam aracıyla AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedavi ettirdi.

Tedavi işleminin ardından yeniden Ali Meşe ile konuşan Vali Baruş, bir kez daha hastanede kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. “Yaşlılarımız bizlere dualarıyla güç veren velinimetimizdir” diyen Vali Baruş, “Yaşlılarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenmek bizim görevimizdir” dedi.