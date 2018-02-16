banner133

banner101

banner120
16 Şubat 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Vali Baruş ASDEP projesinde çalışan görevlileri kabul etti

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çalışanları ile bir araya gelerek Bolu İlinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

    16 Şubat 2018 Cuma 09:43
    Bu haber 84 kez okundu
    Vali Baruş ASDEP projesinde çalışan görevlileri kabul etti

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu ve ASDEP çalışanları katıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş toplantıda ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit’den ASDEP kapsamında yapılan çalışmalar, destek alan ailelerin sıkıntıları, kaç kişiye bu proje kapsamında destek verildiği ve takibinin yapıldığı hakkında detaylı bilgiler aldı. Daha sonra ASDEP çalışanları ile tek tek tanışan Vali Baruş, ASDEP sorumlularından ellerinde olan ve takip ettikleri dosyalar hakkında bilgiler aldı. ASDEP çalışanlarına yaptıkları işin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Baruş  çalışmaların gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilerek devam etmesi temennisiyle, ASDEP çalışanlarına başarılar diledi. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamu imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması ve vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan bir program olup; Türkiye genelinde 3 bin, Bolu ilinde ise 4’ü sosyolog, 2’si psikolojik danışman; 3’ü sosyal çalışmacı, 1’i psikolog toplam 10 personel görev yapmaktadır.Bu program aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam, vs) yararlanılması sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu program kapsamından 2016 yılından bu zamana kadar Bolu ilinde toplam 1163 aile ziyareti düzenlenmiş, ailelerin ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Aile

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm “KONGRESİ”ne mi dostlar?..
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sendika Ağalığı Gibi “ODA” Ağalığı da son Bulsun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KÜFÜR KONUŞMA DİLİ OLDU
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan FETÖ’YE GİREN DE YAN DI, GİRMEYEN DE YAN DI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - TED BASKETBOL
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANLARIN AĞLAYAN YÜZÜ : DEVRİK OLGUSU
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Düşüncesiz Bir Yaşam, Bir İnsana Yakışmaz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BAHAR KOKULU ÇOCUKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖRDÜĞÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129