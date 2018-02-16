Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu ve ASDEP çalışanları katıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş toplantıda ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit’den ASDEP kapsamında yapılan çalışmalar, destek alan ailelerin sıkıntıları, kaç kişiye bu proje kapsamında destek verildiği ve takibinin yapıldığı hakkında detaylı bilgiler aldı. Daha sonra ASDEP çalışanları ile tek tek tanışan Vali Baruş, ASDEP sorumlularından ellerinde olan ve takip ettikleri dosyalar hakkında bilgiler aldı. ASDEP çalışanlarına yaptıkları işin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Baruş çalışmaların gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilerek devam etmesi temennisiyle, ASDEP çalışanlarına başarılar diledi. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamu imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması ve vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan bir program olup; Türkiye genelinde 3 bin, Bolu ilinde ise 4’ü sosyolog, 2’si psikolojik danışman; 3’ü sosyal çalışmacı, 1’i psikolog toplam 10 personel görev yapmaktadır.Bu program aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam, vs) yararlanılması sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu program kapsamından 2016 yılından bu zamana kadar Bolu ilinde toplam 1163 aile ziyareti düzenlenmiş, ailelerin ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.