Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda düzenlenen Trafik Tedbirleri ve Trafik Güvenliği toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlık yaparken, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hamdi Öztürk, Karayolları 53. Şube Şefi İlkay Aktuğ, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililer katıldı. Trafik Tedbirleri ve Trafik Güvenliği toplantısını, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için yaptıklarını ifade eden Vali Baruş, Bolu’da en çok kaza meydana gelen noktaların belirlenmesi ve buralarda alınacak önlemlerle ilgili toplantıyı düzenlediklerini kaydetti. Yapılacak fikir alışverişi sonucunda trafik kazalarındaki riski en aza indirmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Vali Baruş, toplantıdan çıkacak kararlar neticesinde kurumların üzerlerine düşen sorumluluklarında belirleneceğini ifade ederek “Burada Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve diğer kurumların yapmış oldukları çalışmalar neticesinde belirlemiş oldukları tedbirlerin alınması için gerekli değerlendirmeleri yapacağız” dedi. Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliği ile ilgili tespit edilen analizler sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Daha sonra ise alınacak tedbirler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.