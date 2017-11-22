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22 Kasım 2017 Çarşamba
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    • VALİ BARUŞ BOLUDAĞI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

    Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası, Türkiye’nin en önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağı geçişinin sorunsuz geçilmesi için çalışmalar sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, güzergahta görev alan emniyet ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında yerinde inceledi.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 10:50
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    VALİ BARUŞ BOLUDAĞI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

    Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte, Türkiye’nin en önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağına giderek, burada görev yapan emniyet ekiplerini ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi.

    Uygulama noktasını ziyaret eden ve ekiplere işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Baruş, alınan önlemler ile ilgili emniyet güçlerimiz ile görüşürken, şimdiye kadar önemli bir olayın olmadığı için de emniyet çalışanlarına teşekkür etti.

    Bu zorlu hava koşullarında karla mücadelede fedakarca çalışan tüm personele teşekkür eden Vali Baruş, “ Kış mevsiminde trafikte sorun oluşturan en önemli konu yollara hazırlıksız çıkan araçlar. Özellikle yoğun kar yağışının ve buzlanmanın olduğu zamanlarda tedbirsiz olarak trafiğe çıkan araçları belirli noktalarda durdurarak diğer sürücülerin can ve mal emniyetini tehlikeye atmalarına izin vermememiz gerekiyor. Bunun içinde görevli tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışması önem taşıyor.  Bu nedenle Emniyet birimlerimizin yanı sıra Karayolları ekipleri ve Düzce Emniyet birimleri ile de birlikte çalışması başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. ”dedi.

    Vali Baruş ayrıca uygulama noktasındaki polislere de bu zorlu hava şartlarında ekipmanlarının yeterli olup olmadığını ve bir istekleri olup olmadığını da sordu.

    Vali Baruş ayrıca emniyet ekiplerine tatlı da ikram etti. 

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