Dörtdivan İlçesinde Kaymakam Uğur Tutkan, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçe ziyaretinde ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek ilçe ile ilgili brifing aldı.

MUHTARLARIN İSTEKLERİ DİNLENDİ

Vali Baruş daha sonra ise İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, İlçe Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve daire müdürlerinin yer aldığı toplantıda ilçenin köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

“MUHTARLARIMIZ NEZDİNDE TÜM İLÇE HALKIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Dörtdivan’da olmaları nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydeden Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan halkının her zaman çok sıcak, devletine saygılı ve milletine her zaman bağlı insanlardan oluştuğunu ifade ederek, “Sizlerle hasbihal etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cuma Namazı’ndan önce de vatandaşlarımızla konuşma fırsatı bulduk. Dörtdivan Halkı gerçekten çok sıcak, devletine saygılı, milletine de her zaman bağlı insanlardan oluşuyor. Biz her zaman Dörtdivan’a gelmekten memnun kalıyoruz. Atalarımız bin yıl önce buraya adım attıkları zaman buraları kendilerine ebedi yurt kılmak için mücadele vermişler. Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat burada Kös vurdurup Divan kurduğu için de buranın ismi Dörtdivan kalmış. Yani isminin bile ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu bilmek, buraların ne kadar eski Türk yurdu olduğunu da anlamamızı sağlıyor. O günlerden bu günlere burada hep vatanı için hizmet etmiş, canını vermiş insanlarımız yurt olarak bu toprakları benimsemişler ve aynı vatanseverlik içinde ülkemize hizmet ediyorlar. Ben muhtarlarımız nezdinde tüm ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GERÇEKTEN YATIRIMLAR BAKIMINDAN İLÇEMİZ BU YIL HAREKETLİ BİR MANZARAYA ŞAHİT OLACAK”

Konuşmasının devamında Dörtdivan ilçesine bu yıl yapılacak yatırımlardan bahseden Vali Baruş, “Dörtdivan ilçemiz, köyleri yapılan hizmetler açısından çok şanslı bir ilçemiz. Çünkü içme suyu, yol ve kanalizasyon hizmetleri önceki yıllarda tamamlanmış ve biz artık bunların standartlarını nasıl yükseltebiliriz, bunun için çalışıyoruz. Bu yıl devletimizin sağlamış olduğu önemli bir KÖYDES kaynağı var. 1 milyon liranın üzerinde bir ödenek. Bu ödenekle de inşallah köy içlerinde parkesi olmayan az sayıdaki köyümüze bu hizmeti getireceğiz, bir mevkide sıcak asfalt çalışması yapılacak ve böylece köylülerimizi de güzel bir olanağa kavuşacaklar. İlçe merkezimizde yatırımlar devam ediyor. Toplum Sağlığı Merkezinin inşaatı da en kısa sürede başlayacak. Doktorlarımız bundan sonra hastalarımızı burada kabul edecek. Yine 5 derslikli anaokulu inşaatımız başladı. Diğer taraftan Belediyemizin temin edeceği arsada İlçe Jandarma Komutanlığı binamız başlayacak. Gerçekten yatırımlar bakımından ilçemiz bu yıl hareketli bir manzaraya şahit olacak. Devletimizin tüm imkanlarını değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için her geçen gün çalışıyoruz. İnşallah bu yatırımlar da sene sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmış olur. Hepinizin malumu olduğu üzere Yeniçağa-Dörtdivan yolu geçen yıl hizmete alındı ve yenilendi. Bununla birlikte eski yol mevkiinden doğalgaz çalışmaları yürütülmesi planlanıyor. Ümidimiz odur ki şirket yılsonuna kadar doğalgaz çalışmalarını tamamlayıp doğalgazı evlere bağlar hale getirebilecek. Bundan sonra burada yaşayan insanlarımız da doğalgaz ile ısınacak” şeklinde konuştu.

“MUHTARLIK MÜESSESESİNİ BİZ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Muhtarlık müessesesinin kendileri açısından çok önemli bir müessese olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Vali Baruş şöyle konuştu: “Muhtarlık müessesesini biz çok önemsiyoruz. Çünkü devletimizin en eski ve en temel kurumlarından. Aynı zamanda da muhtarlığı demokrasinin ilk basamağı sayıyoruz. Sizler günlük hayatta da vatandaşımızla iç içe bir hayat sürüyorsunuz. Bu bakımdan da muhtarlık kurumunun önemini kimse yadsıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri her zaman kabul ediyor. Bu şerefe, bu onura herkes nail olamıyor. Bu size ne kadar büyük önem verildiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın size vermiş olduğu bu önemin doğal neticesi olarak da siz de bir devlet dairesine gittiğinizde Muhtarlarımızın önceki durumuyla sonraki durumunu karşılaştırma imkanı buluyorsunuz. Umarız muhtarlarımızın önemini herkes kavrar”

VALİ BARUŞ MUHTARLARDAN İSTEKLERİNİ SIRALADI

Konuşmasının devamında muhtarlardan isteklerinin olduğunu söyleyen Vali Baruş, “Köyünüzdeki, mahallenizdeki huzurun, güvenliğin temsilcisi olunuz. Çünkü her şeyden önce huzur ve güvenlik geliyor. Bir hanede huzur yoksa o yere ne kadar hizmet ederseniz edin pek bir anlamı kalmıyor. Onun için huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında sizin göreviniz çok önemli. Mutlaka mahallenizde, köyünüzde olumsuz bir olaya şahit olduğunuzda, yabancı girişi gördüğünüzde, yazın yaylalara çıkacaksınız ki buralara şüpheli şahıslar geldiğinde Jandarmamıza, mahallenizde de Emniyetimize bildiriniz. Sizin duyarlılığınız bu noktada güvenlik güçlerimizin etkin müdahale imkanını da artıracaktır. Sizler, mahallenizde veya köyünüzde yaşayan insanların sorunlarını mutlaka takip edin. Özellikle ihtiyaç sahibi insanların elinden tutup, onları kamu kurumlarının kapısına getirme noktasında lütfen gayretli davranın. Çünkü bazen göremediğimiz, elinden tutamadığımız garibanlar, engelliler oluyor. Bunların sorumluluğu hem bu dünyada hem de öteki dünyada bizim üzerimizde. Bu imkanları onlara sağlamak için de sizin yardımınız çok önemli. Sizlerle birlikte sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlarımızın sayılarını her geçen gün artırıyoruz. Hem Dörtdivan insanı hem de Bolu insanı genelde devletten çok şey bekleyen değil, kanaatkar, haline şükreden bir yapıya sahip ama biz onların elinden tutmazsak sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Bu da bizim üzerimizde bir vebal olarak kalır. Köylerimizde, mahallelerimizde yapıların izinli yapılmasına dikkat edin. Yaylalarda yeni yapı yapılmasına da kesinlikle müsaade etmeyiniz. Diğer taraftan sizler, vatandaşımızın gündeminin bire bir takipçisi olarak gördüğünüz sorunları mutlaka Kaymakamlığımıza, Belediyemize iletin. Çünkü insanlar bazen kendi aralarında konuşuyorlar ama bunları üst makamlara aktarmada çekingen davranıyorlar. Bu bakımdan da muhtarlarımız bizim için çok önemli. Vatandaşımızın esas gündemini biz muhtarlarımızdan öğreniyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda açılış konuşmasının ardından Dörtdivan Köy ve Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler. İlgili kurum müdürleri muhtarların dile getirdikleri sorun, istek ve önerilerini değerlendirerek cevaplandırdılar ve not aldılar.

BARUŞ, VATANDAŞLARLA DA BULUŞTU

Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan ilçesini ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek bazı kurum ve kuruluşlarda da incelemelerde bulundu. Halk pazarını ziyaret eden Vali Baruş, Pazar esnafı ile sohbet etti ve esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Baruş ayrıca, ilçede bulunan işyerlerini de ziyaret ederek esnaflar ile görüştü. Baruş son olarak Dörtdivan Halk Sağlığı merkezini de ziyaret ederek doktorlardan bilgiler aldı ve sağlık merkezinde olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.