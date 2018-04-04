Haber: Kasım ŞAHİN

Vali Aydın Baruş ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında düzenlenen kahvaltı programında İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, emniyet müdür yardımcıları ve emniyet personeli ile biraraya gelip hizmet binamızda tamamlanan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik,tadilatı yapılan yeniden hizmete giren ek hizmet binasını inceledikten sonra çalışmalardan ötürü İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’a teşekkür ederek; “İl Emniyet Müdürlüğünün ek hizmet binasının tadilat çalışmaları tamamlanarak yeniden hizmete sokulmuştur. Polis ile halkımızı bütünleştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için emniyet teşkilatında yeniden yapılanmalara gidiyoruz. Bahçelievler Polis Merkezinin yeniden tadilatını yapıp hizmete soktuktan sonra ek hizmet binasında da gerekli tadilat çalışmaları yapılmıştır. Bu hizmetler Bolu halkı içindir” dedi.