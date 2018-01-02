Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş 2017 yılının son gününde ilk olarak Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ettiler. Çocuklarla sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, çocuklara 2018 yılından beklentilerini sordular. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Özgür Uğurlu da hazır bulundu.

2018 yılına İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde giren Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş yeni yılın ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri ile sohbet eden Vali Baruş ve Nagihan Baruş, 2018 yılının bebekler ile ailelere şans getirmesini dileyerek, çocuklarına sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundular.

Rahatsızlanarak Acil Servise gelen ve tedavileri yapılan çocuklar ve aileleri ile de sohbet eden Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, hastaların durumları hakkında tek tek yetkililerden bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve yeni yıllarını kutladılar.

Sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş ve Nagihan Baruş’a hastane ziyaretinde Acil, Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Hizmetler Başkanı Mehmet Balcı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Sorgun eşlik etti.