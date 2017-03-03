HABER: FARUK ÇİDEM

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik 15 Temmuz’dan bu yana yürütülen soruşturmalar hakkında Bolu Valisi Aydın Baruş bilgilendirme toplantısı yaptı. Çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Baruş, “bugün de 19 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 15’i şu anda gözaltına, 4 kişinin de yakalama çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Sürecin sekteye uğraması söz konusu değil”

Sürecin devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde de hakkında işlem yapılanların olacağını belirten Aydın Baruş, “Biz başlangıcından beri hem kamu görevlilerinden hem de serbest meslek mensupları ve dışarıdaki kişilerden bu örgütle işbirliği yaparak, örgüte katkı sağlamış ve örgüt adına insanların hakkını hukukunu ihlal etmiş kişilerle ilgili olarak gereken her şeyi yapıyoruz. Bu mücadelede gerek adli makamlar gerek emniyet ve jandarma, valiliğimiz koordinesinde çok ciddi biçimde işbirliği yapıyor. Bu mücadele çok uzun bir süreç ve ince bir yol. Bu yolda bazı gerçekleri keşfetme imkanımız çok uzun araştırmalardan sonra mümkün oluyor” diye konuştu.

“790 kişi hakkında adli işlem yapıldı”

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem yapılan kişilerle ilgili rakamlar veren Baruş, “Bugüne kadar 790 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden tutuklama tedbiri alınan 335 kişi var. 335 kişiden 217’si kamu görevlisi, 118 kişi ise serbest meslek mensubu veya esnaf, tüccar dediğimiz kişilerden oluşuyor. 257 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 118 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Şu anda firari durumda, yakalama kararı olan 80 kişi var. Yakalama kararı olan kişilerle ilgili olarak emniyetimiz ve jandarmamız ciddi çalışmalar içerisinde. Bunların da gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmesi için gece gündüz arkadaşlarımız çalışıyorlar” dedi.

“166 kişi görevine iade edildi”

Yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuda çalışan ve görevinden uzaklaştırılan 166 kişinin tekrar görevine iade edildiğini söyleyen Vali Aydın Baruş, “Bugüne kadar Bolu ilinde kamu görevinden çıkarılan 518 kişi var. Halen görevinden uzaklaştırılmış durumda olan 118 kişi var. Daha önce görevinden uzaklaştırılıp görevine iade edilen de 166 kişi var. Dolayısıyla hem kamu görevlileri ile ilgili olarak hem de diğer kesimlerle ilgili bu çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Ve önümüzdeki süreçte de aynı ciddiyetle devam edecek. Bu örgütün en ufak bağlantılarının ortaya çıkarılması için adli makamlarla birlikte güvenlik güçlerimiz yoğun çaba sarf ediyorlar” diye konuştu.