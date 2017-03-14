Haber: Ceylan BEYKOZ

Vali Baruş, Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajın devamında şunları söyledi; Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde yaşadığımız topluma katkı sunmak için sağlıklı olmak gerekir. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir.

Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir.

İnsanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Günümüz dünyasında, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi devletlerin en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir.

Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında yapılan reformlar, sağlık güvencesinin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, modern sağlık tesislerinin inşa edilmesi, tıp eğitiminde kaydedilen ilerlemeler ve teknolojik imkânların da kullanımıyla insanlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinde çok önemli bir iyileşme sağlamıştır.

Bugün, ülkemiz insanına sunulan sağlık hizmeti kalitesi öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür.

Bu vesileyle, kendilerini insan hayatını korumaya ve kurtarmaya vakfetmiş, gayesi insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.