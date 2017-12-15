Haber: Semih Baykal

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi NagihanBaruş’un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve koruyucu aileler katıldı. Yemek öncesi bütün masaları tek tek dolaşan Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi NagihanBaruş, koruyucu ailelerle sohbet ederek kendilerinden bir istekleri olup olmadığını sordular ve çocuklarla da yakından ilgilendiler.

“SİZLER ELLERİ ÖPÜLESİ KİŞİLERSİNİZ”

Yemek sonrası bir konuşma yapan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin farkındalığının oluştuğu güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı sevinçlerin paylaşılarak çoğaldığı üzüntülerin paylaşılarak azaldığı aile olgusunda çocuğun önemli bir faktör olduğunun farkına varmak adına bir arada bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve her ilde sayın valilerimizin eşleriyle desteklenen proje ile koruyucu aile modelini toplumda aile olgusuna karşı büyük bir farkındalık oluşturmuştur. Sizler elleri öpülesi kişilersiniz. Biz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bundan sonra sizinle ilgili yapılması gereken her ne varsa sizin hizmetinizdeyiz. Sizin emrinizdeyiz. Bu çocuklarımızı hep beraber topluma kazandıracağız. Topluma faydalı birer fert haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Koruyucu aileler adına konuşan ve Bolu’da ilk koruyucu aile olan Neşet Akçay ise yaptığı konuşmasında, “Dünya üzerinde ve ülkemizde ailelerde yaşanan fakat hiç istenmeyen, huzuru bozan bir takım olumsuzluklar o ailede bulunan çocuklarımızı etkilemekte, geleceğe ve istikbale yönelik kaygılarını artırmaktadır. Dolayısıyla bu çocuklarımızın hayata bakış açıları değişmekte ve ümitsizliğe doğru adım atar hale gelmektedirler. Çocuklarımızın karşılaştığı bu olumsuzlukların üstesinden gelmesi için kendilerine uzatılacak sevgi dolu, onu kucaklayan, onun ihtiyaç ve sıkıntılarını paylaşan bir elin kendilerine uzanması bu çocuklarımızı dünyanın en mutlu ve bahtiyar insanı konumuna getirecektir. Bizim devlet geleneğimizde ihtiyaç sahibi, muhtaç olan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara kucak açmak, ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklarımızı istikbale hazırlamak ve bunlar gibi meziyetler mevcut olup bunun uygulamalarını özellikle son 15-20 yılda daha çok fark etmekteyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“BU ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ SİZLER SAYESİNDE GÜLÜYOR”

Vali Aydın Baruş da konuşmasında koruyucu ailelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bu akşam eşim ile birlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.. Biz mümkün olduğunca sizin gibi toplumsal anlamda duyarlı olan insanların yanında bulunmaktan gerçekten onur duyuyoruz. Bir toplum için teminat oluşturan manzara işte bu manzara aslında. Çünkü toplumlar sadece kendi meselelerine değil diğer insanların sorunlarına da değinen, onların sorunlarına sahip çıkan kişiler sayesinde ayakta duruyorlar. İnsanoğlu yaratılışı itibariyle Cenab-ı Hakk’ın buyurduğu gibi yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya geliyor. Her doğan çocuk sağlıklı bir ortamda anne, baba şefkati içerisinde büyümeyi hak ediyor. Fakat zaman geliyor ki bazı evlatlar belki hayatın başlangıcından itibaren veya hayatının daha sonraki evrelerinde bu imkandan yoksun kalabiliyor. Bunun değişik nedenleri var. Devletimiz yalnız kalan, kimsesiz kalan çocuklarımıza her türlü imkanı sağlıyor. Fakat bu çocuklarımız için hayatın esas yönü eksik kalıyor. Çünkü sıcak ve şefkatli bir aile ortamında büyümeyen çocukların ileride hem kendileri açısından hem de toplumsal açıdan ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu anlamda da koruyucu ailelerimiz toplumumuz için çok önemlidir. Çünkü koruyucu ailelerimiz çocuklarımızı yanına alarak onlara anne baba şefkati göstererek onların hem psikolojik bakımdan hem ruhsal bakımdan hem de eğitim bakımından iyi yetişmeleri için çaba sarf ediyorlar. Çocuklarımızınanne babası gibi onları şefkatle kucaklıyorlar. Sizin fedakarlıklarınız sayesinde burada güler yüzlü çocuklar görme fırsatı buluyoruz. Bu evlatlarımızın yüzlerini güldürdüğünüz için hepinizden Allah razı olsun. Çok kutsal ve onurlu bir görevi yapıyorsunuz. Sizlerle aynı ortamda bulunmak bizim için büyük mutluluktur. Hepinize teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi. Düzenlenen kaynaşma yemeği, konuşmaların ardından Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş’un koruyucu aileler tarafından himayeleri altına alınan çocuklara hediye vermesi ile sona erdi.