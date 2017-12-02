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02 Aralık 2017 Cumartesi
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    • Vali Baruş köy muhtarları ile bir araya geldi

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Merkeze bağlı Sazakiçi Grup Köylerine bağlı 10 köy muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

    02 Aralık 2017 Cumartesi 10:26
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    Vali Baruş köy muhtarları ile bir araya geldi

    Haber: Semih BAYKAL

    Sazakiçi grup köylerinde yer alan muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelen Bolu Valisi Aydın Baruş’un Tarakçılar Köyü’nde gerçekleşen vatandaş buluşmasına , İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nuri Serkant İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Müftüsü Orhan Genç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit Kara, Çalışma ve İşkurumu Müdürü İsmail Yalçın, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü V. Fahri Tetik, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Kerim Yel, Sağlık İl Müdürü Yardımcısı Can Türk, İl Mahalli İdareler Müdürü Kemal Özçelik ile Tarakçı, Kandamış, Ulumescit, Sazakşeyhler, Sazakkınık, Muratlar, Yayladınlar, Bünüş, Karamanlar ve Yukarıçamlı köylerinin muhtarları ile köy sakinleri katıldı.

    “SİZLERİ DİNLEMEK İÇİN GELDİK”

    Oldukça samimi bir ortamda geçen vatandaş buluşmasında konuşan Vali Baruş, buraya köyde ikamet eden vatandaşlarımızın sıkıntılarını birebir dinlemek için geldiklerini ifade ederek, “Tarakçı Köyüne gelmekten çok mutluyuz. Bu bölge Sazakiçi bölgesi. Çok müstesna ve verimli bir bölge. Sizler gibi vatanına, milletine her zaman hizmet etmiş, hizmet etmeye devam eden, milletperver insanların arasında olmak bizlere mutluluk veriyor. Buraya gelmekteki amacımız sizlerle sohbet etmek, ilk ağızdan sizlerin bizlere iletmek istediği konular varsa bunları dinlemektir. Bunun için de İl Genel Meclis Başkanımız Yaşar Yüceer ve kurum müdürlerimiz ile buradayız. Sizi ilgilendirebilecek tüm konularla ilgili kurum müdürlerimiz burada. Sizlerin iletmek istediği konuları bire bir cevaplandırma veya not alıp takip etme yönüne gidecekler. Fırsat buldukça köylerimize gitmeye vatandaşlarımızı dinlemeye çalışıyoruz. Daha önce de Yayladınlar Köyüne gelmiştik. İnşallah diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmayı böyle başarıyoruz. Sizlerin dertleri ile dertlenmedikçe, sorunlarınızı dinlemedikçe kendimizi rahat hissetmiyoruz. Bu amaçla buraya geldik. Hepinize bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

    “TOPRAKLARINIZ DAHA VERİMLİ HALE GELECEK”

    Bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasının önemine değinen Vali Baruş, bu kapsamda Bolu il genelinde 65 adet gölet yapımı için bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Bu bölgenin çok verimli topraklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu bölgede yaklaşık 30 bin dönüm kadar bakir arazi var. Çok küçük bir kısmı sulanabiliyor. Önceden Gölköy’den su alma yönünde teşebbüsler olmuş ancak su yetersiz geldiği bildirildiğinden DSİ tarafından buna olumlu yaklaşılmamış. Bizim il genelimizde İl Özel İdaremizin hazırlamış olduğu 65 yere gölet yapılması ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bunların içerisinde Yayladınlar Köyü de var. Dolayısıyla bu bölgeye güzel bir gölet yapılırsa, suyu en verimli kullanmamız bu şekilde olacaktır. Kapalı sistem sulama ile tarlalarınıza inşallah su ulaştıracağız. Bu konuyu takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda DSİ tarafından bu göletin yapımı gerçekleştirilir. Damlama sulama sistemi ile sizde topraklarınızdan hak ettiğiniz verimi alırsınız. Gerçekten Bolu’da tarım arazisi fazla değil ve sizin bu bölge kadar verimli yer de pek yok. Onun için gölet yapımına önem veriyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu da bu konuya çok önem veriyor. ” şeklinde konuştu.

    KÖYLÜLERİN İSTEKLERİ DİNLENDİ

    Köy ziyaretinde Vali Baruş vatandaşlar ile köy konağında köyün sorunları üzerine bir süre sohbet etti. Toplantıya katılan köy sakinleri de köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini Vali Baruş’a ilettiler.

    Vatandaş buluşmasında ayrıca kurum müdürleri de müdürlükleri ile ilgili duyuruları vatandaşlara aktardılar. Vatandaşların taleplerini tek tek not alan Vali Baruş, ilgili kurum müdürlerine bu taleplerin yerine getirilmesi talimatı verdi.

    KÖYÜN EN YAŞLISI ZİYARET EDİLDİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş daha sonra ise İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile birlikte köyün en yaşlı insanı olan Safure Köroğlu’nu ziyaret etti. 92 yaşındaki Safure Köroğlu ile sohbet eden Vali Baruş, bir isteğinin olup olmadığını sordu. Safure nineye çeşitli hediyeler de götüren Vali Baruş ziyaretin ardından köyden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Bolu

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