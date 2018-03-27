Haber: Aysun Beykoz

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, daire müdürleri ve ilimiz merkezdeki köy ve mahalle muhtarları katıldı. Konuşmasına muhtarlığın ülkemiz için vatandaşın iradesini temsili noktasında çok önemli bir müessese olduğunu söyleyerek başlayan Vali Baruş, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Merkez ilçeye bağlı 112 köy ve 44 mahalle muhtarımız var ve sizler Bolu Nüfusunun çok büyük bir kesimine hitap ediyorsunuz. Gerek idari bakımdan gerekse vatandaşın iradesinin temsili bakımından sizler büyük önem taşıyan kişilersiniz. Sizler sayesinde bir taraftan devletimizin kanun ve nizamının uygulanması, diğer taraftan da yasal düzenlemelerin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulanması, vatandaşların durumlarının yerinde öğrenilmesi, yapılması gerekenlerin zamanında yerine getirilmesi konusunda sizlerin iradesi ve emekleri çok büyük önem taşıyor. Devlet nezdinde de sizlere büyük önem veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarımızı Külliyedeki kabulleri de devam ediyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. Mahallenizde, köyünüzde bir huzursuzluk veya güvenliği tehdit eden bir olaya şahit olduğunuzda veya köylerde huzur bozacak kişilerin köylerinizde veya mahallenizde bulunduğunu tespit ettiğinizde vakit geçirmeksizin kolluk güçlerimizle irtibat kurun. Bolu huzurlu bir il. Ancak bazen dışarıdan gelenler arasında o mahallenin ve köyün huzurunu tehdit edebilecek kimseler olabiliyor. Bu noktada da sizlerden katkı bekliyoruz. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması çok önemli. Bugün bütün gençliğimizin baş belası olan uyuşturucuyla mücadele konusunda sizlerin duyarlılığı çok önemli. Şüphelendiğiniz vakaları mutlaka bildirin. Okullarımızın çevresinde güvenli olmayan, daha önce görmediğiniz kişilerin gezdiğini görmeniz durumunda lütfen bunları ihbar edin ki çocuklarımız huzur ve güvenlik içinde eğitimlerine devam edebilsinler. Bu bakımdan özellikle bu tür güvenliği tehdit eder nitelikte gördüğünüz kişileri bildirmede aceleci davranın ve zamanında tedbir alarak onlara müdahale edelim.

“MEHMETÇİĞİMİZE ÇOK DESTEK OLDUNUZ”

Şu anda Suriye’de Zeytin Dalı harekâtında Mehmetçiğimiz mücadele ediyor. Dualarımızı onlardan eksik etmeyin. Ben bu noktada muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Askerimizle, güvenlik güçlerimizle gönül birlikteliğini göstermek üzere kampanyalar yapıyorlar. Muhtarlarımız bunlara katılım sağlıyorlar. Cemiyetler tertip ediyorlar, Mehmetçiğimize yardım ediyorlar. Bu hem askerimize güç veriyor hem de milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek açısından çok önemli bir gösterge olarak görebiliriz bunu. Askerimize manevi destek sağladığınız için tüm muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması çok önemli. Bu konuda Sağlık Müdürümüz gerçekten güzel işler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. En son yaşlı ve engellilerin, evden çıkamaz halde olan hastalarımızın evde muayene edilmesi noktasında önlem almaya başladılar. Bu noktada sizin gördüğünüz sıkıntılar varsa bunu iletin ki daha verimli çalışmalar olsun. Bizler evde yatalak olan bir hastanın bir ilaç yazılması için evden kalkıp bin bir güçlükle sağlık ocağı yada hastaneye götürülmesini istemiyoruz. Bulundukları yere doktorlarımız giderek muayenesini yapacak, ilacını yazacak, ilaçları temin edilecek. Sağlık hizmetlerimiz öyle bir noktaya ulaştı ki gerek engelli bireylerimizin, yaşlılarımızın bakımında evde bakım hizmetlerinde, evde sağlık hizmetlerinin verilmesi noktasında önemli bir mesafe kat ettik. Bu nedenle vatandaşımızın mağdur olmaması için sizin onlara yardım etmesi çok önemli.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR DESTEKLEMELERİ

Diğer taraftan bizler özellikle zor durumda olan çocuklu ailelerin Sosyo Ekonomik Destek programdan yararlandırılmasını önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz son zamanlarda çok etkin çalışmalar yapıyor. Sosyo Ekonomik Destek programı kapsamında özellikle ayrılmış, eşi evi terk etmiş, kadınlarımıza bu desteği veriyoruz. Çocukların eğitime devam edebilmesi ve ailenin ekonomik olarak geçimini devam ettirilebilmesi için bu desteği veriyoruz. Sosyo Ekonomik Destek programı kapsamında çalışanlarımız mahalleleri dolaşıyor. Nereye giderlerse muhtarlarımıza da haber veriliyor. Sizlerle olunca bu çalışmalar daha etkin oluyor. Bolu insanının, zor durumda olsa bile istememe gibi bir alışkanlığı var. İşte bu insanlar hizmetin en iyisine layık. Çünkü devletin sağladığı haklardan mümkün olduğunca yararlanmayı istememek bir fazilettir, bir değerdir aslında. Ama o insanları bu devletimizin vermiş olduğu yardımlardan yararlandırma da memurların, idarecilerin bir görevidir. Mutlaka o insanlarımıza bu desteklerden yararlanma fırsatı tanıyalım. Diğer taraftan mahalle ve köylerinizdeki şehit ailelerimizle irtibat halinde olun. Onların dertleri ve sorunları ile ilgilenin. Onların en ufak bir şekilde incinmelerini istemiyoruz. Çünkü onlar en değerli varlıklarını bu vatan, bu millet için korkusuzca veren insanlar. Evlatları şehit olan insanlar. Onlara gerekli değeri mutlaka vermemiz, bu vatan için ne kadar önemli olduklarını onlara hissettirmemiz lazım. Bu noktada da sizlerden duyarlılık bekliyoruz.

KÖYLERDE İZİNSİZ YAPILAŞMA

Diğer taraftan muhtarlarımız izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyin. Gerek köy merkezlerimizde gerekse yaylalarda, meralarda kaçak yapılaşma olursa bize hemen bildirin. İmar Kanununa göre köylerde sizlerden mutlaka izin alması gerekiyor. Bu izin belgesi olmadan inşaat yapılması durumunda siz de zor durumda kalıyorsunuz.

KÖYDES ÇALIŞMALARI

2018 yılında kırsal yatırımlar açısından yine çok hareketli bir yıl yaşayacağız. Geçen yıl KÖYDES kapsamında ilimize ayrılan ödenekte ciddi bir artış olmuştu. Yaklaşık 19 milyon TL’lik il genelinde bir kaynak kullandık ve bu yıl 30 milyon TL.’nin üzerinde bir kaynak ilimize tahsil edildi. Bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirerek, içme suyu, yollar ve kanalizasyon çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Grup yollarının özellikle sıcak asfalt yapılması kapsamında daha etkin bir imkan bulacağız. Geçen yıl genişletilmiş yollarımız vardı ama yapılamamıştı. Yine gelecek ödenekle bir planlama yapıp bu yollarımızın sıcak asfalta kavuşturulması için çalışacağız.

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen ‘Okuma Yazma Seferberliği’ var. İlimiz okuma yazma oranında iyi seviyede bir il. Ancak özellikle dışarıdan gelen nüfusta ve yaşlılarımızın bir kesiminde okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız var. Bunların tespiti noktasında sizlere çok önemli görev düşüyor. Hem de vatandaşlarımızdaki bu duyarlılığı artırmak noktasında mahalle ve köylerinizde bulunan vatandaşlarımızla iletişimde bulunun. Bu kurslara katılmayan kimse kalmasın. Okuma yazma bilmeyen insan dışarıya çıktığında mutlaka birinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Özellikle bu seferberlik kapsamında ülke genelinde yaklaşık 2 buçuk milyonluk bir kitle olduğu tahmin ediliyor. İlimizde de bu kitlenin birkaç bin olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun sıfıra indirilmesi noktasında sizlerin katkısını bekliyoruz. Şu anda il ve ilçelerimiz dahil 750 kayıt var kurslarımıza. Bu sayıyı en az 2-3 katına çıkarmamız lazım. Bu konuda desteğinizi belliyoruz.

AÇIK KAPI PROJESİ

Diğer bir konu Açık Kapı projesi. Açık Kapı Hizmet Modeli hükümetimizin 180 günlük acil eylem planı içerisinde yer alan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Valiliklerde uygulamaya geçirilen bir hizmet modelidir. İçişleri Bakanlığımızın 81 ilimizde uygulamaya koyacağı bir hizmet anlayışı. Dolayısıyla buradaki amaç bütün vatandaşlarımızın kurum kurum gezmeden tek bir kapıya gelerek orada sorunu varsa, talebi varsa bunları tek elden iletip daha sonra o taleplerin kurumlar nezdinde takibinin sağlanmasıdır. Sonucundan da vatandaşımıza cep telefonu mesajı yoluyla bilgi verilmesini içeriyor. Bu noktada vatandaşla devlet arasında hizmet noktasında daha sağlıklı bir ilişki kurulmasında çok önemli bir proje. Bu projenin duyurulması çok önemli. Bu vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık. Aynı zamanda kullanabilenler için internet ortamında da buraya başvurabiliyorsunuz. (acikkapi.gov.tr) kamu kurumlarımızda yaklaşık 45 arkadaşımız bu taleplerin takibi noktasında ilgileniyor. Bu büro Valiliğimizin giriş katında hizmet vermeye başladı.”

İSTEK VE ŞİKAYETLER DİNLENDİ

Yapılan konuşmanın ardından ise Okuma Yazma Seferberliği ile Açık Kapı projelerinin tanıtımı muhtarlara bir kez daha yapılırken, toplantının devamında kurum müdürleri çalışmalarını aktarırken, muhtarlar da istek şikayetlerini ilettiler.

YENİ KİMLİK KARTLARI VERİLDİ

Toplantı, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek İlimize gönderilen Muhtar Kimlik Kartlarının muhtarlara teslim edilmesi ile sona erdi.