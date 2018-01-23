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23 Ocak 2018 Salı
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    • Vali Baruş kurumlardan brifing almaya başladı

    Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılının ilk günlerinde kurumlardan brifing almaya başladı. Vali Baruş bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne giderek 2017 yılında yapılan çalışmalar ile 2018 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

    23 Ocak 2018 Salı 10:04
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    Vali Baruş kurumlardan brifing almaya başladı

    Haber: Aysun Beykoz 
    Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılının ilk brifingini İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldı. Vali Baruş burada Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından bilgilendirilirken, toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Süleyman Özsarı, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mehmet Balcı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Şevki Erkal, Başkan Yardımcıları ve uzmanlar  katıldı.
    SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA DA KALİTELİ HALE GELECEK 
    Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Vali Baruş’a ilimiz sağlık hizmetlerinin durumu, tamamlanan ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. İlimiz sağlık hizmetlerinin Türkiye geneline göre yüksek kalitede olduğunu ancak daha kaliteli, daha hızlı ve hasta memnuniyetinin öncelikli olduğu projelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti. 
    ÇALIŞMALAR AKTARILDI
    Bolu Valisi Aydın Baruş daha sonra ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne giderek burada da 2017 yılında yapılan çalışmalar ile  2018 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.  
    Vali Baruş burada İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Fahri Tetik tarafından bilgilendirildi. Sunuma ayrıca Müdür Yardımcısı Nuray Karatepe, İdari Mali İşler Şube Müdür Vekili Ahmet Soydaş, Döner Sermaye Sayman Vekili Cevat Tonbuloğlu, Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Faruk Akyürek, Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Olgun Yazar, Bitkisel Üretim Şube Müdür Vekili İsmail Altıntaş, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Müdür Vekili Tarık Güler, Arazi Edindirme Şube Müdür Vekili Sait Kara ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen katıldı. 
    2017 yılında yapılan çalışmalar ve projelerden hayvan hastalıklarıyla mücadele, Genç Çiftçi Projesi, Ekipman hibe destekleri, Tarımsal krediler, alternatif ürün çalışmaları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen projeler ve eğitim çalışmaları hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Fahri Tetik 2018 yılında yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
    Kurum yetkililerinden bilgiler alan Vali Baruş, yürütülen proje, yatırım ve çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi. 
    Bolu Valisi Aydın Baruş, bir program çerçevesinde Bolu’daki tüm kurumlardan 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı çalışmaları hakkında brifing alacak. 

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 2018

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