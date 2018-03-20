Haber: Esra Öztürk

Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ile birlikte, Gökçesu Beldesine giderek geçtiğimiz günlerde meydana gelen göçüğün yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın ve Gökçesu Belediye Başkanı Atilla Ateş hazır bulundu.

Maden ocağında çalışan işçiler ile de bir araya gelerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, zor şartlar altında çalışan maden ocağı işçilerine güvenlik konusunda bir sıkıntıları olup olmadığını sorarak işçilerden bire bir bilgi aldı. Maden ocağında yaşanan göçük olayı ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılmakta olduğunu ve sorumluların tespit edileceğini ifade eden Vali Baruş iş güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Can güvenliğiniz her şeyden önce geliyor. Güvenliğiniz yönünden bir sorun gördüğünüz zaman bunu hemen yetkililere bildirin.” dedi.

Vali Baruş, ayrıca göçüğün olduğu maden ocağında inceleme yapmak üzere Gökçesu Beldesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüştü. Hem kazayla ilgili nedenleri araştırmak hem de olası kazaları önlemek için alınması gereken tedbirler konusunda görevlendirilen yetkililer ile görüşen Vali Baruş, yetkililerle birlikte göçüğün yaşandığı madene de girdi.