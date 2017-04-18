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18 Nisan 2017 Salı
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    • Vali Baruş, Mudurnu’da incelemelerde bulundu

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlçeye yapılacak olan yeni yatırımlar için planlanan arsa ve alanları gezerek tadilatı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunan Vali Baruş, köy ziyaretlerinde de bulundu.

    18 Nisan 2017 Salı 13:58
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    Vali Baruş, Mudurnu’da incelemelerde bulundu
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    BASIN BÜLTENİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş’un yaptığı ilçe ziyaretinde Mudurnu Kaymakam Vekili Efecan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Sağlık İl Müdürü Seraceddin Çom, İl Defterdarı Zekai Dede ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

    Bolu Valisi Aydın Baruş ilçe ziyaretinde ilk olarak ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan ve geçtiğimiz gün bir bölümünde yangın çıkan Yıldız Entegre fabrikasına ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Fabrika Müdürü İbrahim Yavuz ve beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak yangın olayının yaşandığı bölüme giderek bilgiler alan Vali Baruş, daha sonra ise 205 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın bölümlerini gezerek hem Fabrika Müdürü Yavuz’dan hem de çalışanlardan bilgiler aldı.

    Fabrika ziyaretinin ardından Vali Baruş ve beraberindeki heyet İlçeye yeni yapılması planlanan ilçe hastanesi alanı ile İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı binalarının yapımı için planlanan alanları gezdi.

    ESKİ KONAKLAR VE RESTORASYON ALANLARI GEZİLDİ

    İlçenin Osmanlı Mimarisine özgü ama bakımsızlık nedeniyle kötü bir halde olan tarihi konağı gezen Vali Baruş ve beraberindeki heyet, daha sonra ise Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami ve Yıldırım Beyazıt Hamamı bölgesini giderek çalışmaları yerinde inceledi.

    SAMSAÇAVUŞ ZİYARET EDİLDİ

    Yapımı devam eden TOKİ inşaatı ve Kültür Merkezi sahasında da incelemelerde bulunan Vali Baruş, daha sonra Samsaçavuş Köyü’ne gitti. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı olan, vefat ettikten sonra da kendi ismini taşıyan Samsaçavuş köyünün Hacımusalar mahallesinde bulunan kabrini ziyaret eden Vali Baruş, daha sonra köy halkı ile sohbet etti.

    Bu ziyaretlerde Güveytepe Köyü yakınlarında bulunan ve Koruma Alanı olarak ilan edilen tarihi Samsaçavuş Cami ile Tarihi Hamam alanını da gezen Vali Baruş, burada köy halkından ve yetkililerden bilgiler aldı.

    Vali Baruş daha sonra Hacımusalar köy kahvehanesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Köyün ve bölgenin sorunlarını ilk ağızdan dinleyen ve bu yönde kurum müdürlerine talimat veren Vali Baruş, daha sonra ise ilçeden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Mudurnu

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