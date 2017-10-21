Haber: Gönül Olutürk

İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Logoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı J.Albay Nadir Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu, daire müdürleri ile Merkez İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.

“BÜTÜN MUHTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Düzenlenen yemek öncesi bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, muhtarlık müessesesinin demokrasimizin çok önemli bir yapıtaşı olduğuna değinerek, “Sizin başında bulunduğunuz muhtarlık müessesesi 1829 yılından beri idari sistemimizde yer alan bir kurumdur. Yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip olan bu kurum her zaman milletimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasında, ülkemiz zor durumlara düştüğünde, tehlikelerle karşı karşıya kaldığında milletimizi örgütleyen, düşmana karşı göğsünü siper etmesini sağlayan çok değerli bir kurumdur. Gerek Çanakkale Savaşında, gerek Kurtuluş Savaşımızda, terörle mücadelemizde ve en son da 15 Temmuz’daki milletimizin bağımsızlık mücadelesinde muhtarlarımız vatandaşlarımıza öncülük ederek bağımsızlığımıza kast eden düşman ve hainlere karşı her zaman milletimizin yanında olarak demokrasi müessesesinin ülkemizde yaşamasına önder olmuşlardır. Bütün muhtarlarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum.”

MUHTARLIK MÜESSESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

“Biz muhtarlık müessesesini çok önemsiyoruz. Çünkü muhtarlık, demokrasinin ilk basamağıdır. Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını, içinde bulunduğu problemleri devletin bütün kademelerine aksettiren ve onların çözümünü takip eden, vatandaşlarımız bir sıkıntı içerisinde olduğu zaman onların dertlerine merhem olmak için çabalayan, onların sorunlarını devlet kurumlarına ileten muhtarlarımızdır. Bu manada muhtarlarımız demokrasinin ülkemizde yerleşmesinde ve katılımcılığın sağlanmasında çok önemli roller üstlenmektedirler. Bu nedenle muhtarlık müessesesinin değeri her zaman devlet yönetiminde önemli bir telakkiyle değerlendirilmiştir. Özellikle son yıllarda gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla muhtarlarımıza ayrı bir gün tahsis edilmesi konusu gündeme gelmiş ve 2015 yılında 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Muhtarlar Günü’nde biz bu kurumun önemini anlatmak ve muhtarlarımızla hep birlikte olmak, değişik etkinliklerde bir araya gelmek için programlar yapıyoruz.”

MUHTARLIKLARIMIZA VERİLEN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

“Hükümetimiz muhtarlık müessesesine verdiği değerin sonucu olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar Dairesi Başkanlığı oluşturdu. Bunun devamı olarak da büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı diğer belediyelerde ise Muhtarlık Müdürlükleri kuruldu. Ayrıca da Valilikler bünyesinde bir Vali Yardımcısı büyükşehir belediyelerinde de bir Belediye Başkan Yardımcısı muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu kılındı. Diğer taraftan gerek köy gerek gerekse mahalle muhtarlıklarımıza verilen hizmet kalitesinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan Muhtar Bilgi Sistemi faaliyete geçirildi ve bu sistem ilk günden bu yana muhtarlarımızın dilek ve şikayetlerini alma yönünde ve çözme yönünde çok olumlu neticeler verdi. Diğer taraftan malumunuz olduğu üzere Hükümetimizin muhtarlara verdiği değerin bir neticesi olarak son yıllarda muhtar maaşlarında çok iyi iyileştirmeler yapıldı. 2012 yılında muhtar maaşları sadece 97 TL iken bugün itibariyle 1.503 TL düzeyinde maaş ödeniyor ayrıca da talep eden muhtarlarımızın sosyal güvenlik kurumu primleri devletimiz tarafından karşılanıyor ki bu prim ödemeleri ile birlikte muhtarlarımızın aylık ücretleri 2.116 TL’ye yükselebiliyor. Tabi ki bu yapılan çalışmalar önemli iyileşmeler sağladı ancak biz muhtarlarımızın hem demokrasi için hem de devlet hizmetlerinin vatandaşların taleplerine uygun olarak yerine getirilmesi manasında çok önemli yardımcılar olduğunu ve en uç noktada vatandaşlarımızla iç içe olduğunu bildiğimiz için bu iyileştirmelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da sizlerle muhtarlar gününde tekrar bir araya gelme ümidiyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum, aileleriyle birlikte kendilerine nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum” dedi.



