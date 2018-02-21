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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Vali Baruş okulları gezmeye devam ediyor

    Bolu Valisi Aydın Baruş, okul ziyaretlerine 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Baruş, öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 projeleri hakkında da bilgiler aldı.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 09:28
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    Vali Baruş okulları gezmeye devam ediyor
    Haber : Aysun Beykoz 
    15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş’u Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Okul Müdürü İlker Hotoğlu, öğretmenler,  Okul Aile Birliği Üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

    Toplam 9 şubesi bulunan ve 155 kız öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki ziyarette Vali Baruş, ilk olarak okulu gezerek incelemelerde bulundu, ardından öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

    “ZAMANINIZI ASLA İSRAF ETMEYİN”

    Okul ziyaretinde sınıfları da gezen Bolu Valisi Aydın Baruş, öğrencilere bazı öğütlerde bulunarak, zamanı verimli kullanmanın önemine değindi ve  “Bu çağlarınızda hayatınız planlı bir şekilde giderse ileriki yaşlarınızda rahat edersiniz. Çalışmalarınızda herhangi bir sisteminiz olmazsa ileride sizi çok zor günler bekliyor olacak.  Hayatta başarılı olan insanlar hep zamanını iyi planlayan ve hayallerini gerçekleştirmek için o planları uygulayan insanlar olmuştur. Zamanınızı asla israf etmeyin. Ne zaman çalışacağınızı ne zaman dinleneceğinizi iyi planlayın. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ailenize, annenize, babanıza ve ülkemize olan sorumluluğunuzu her zaman hatırlayın. Bunun için mutlaka kitap okumave kütüphane kullanma alışkanlığı edinin.” ifadelerini kullandı.

    ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ SUNDULAR

    Okul ziyaretinde Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Özmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 projelerini de inceleyen Vali Baruş,  projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. ‘Değerler Eğitimi’ projesi, buzdolapları ile ilgili ‘Enerji Tasarrufu’ projesi ve ‘Mantar Suyu’ projeleri ile ilgili örnekler vererek Vali Baruş’a bilgiler veren öğrenciler hazırladıkları projelerle neleri amaçladıklarını aktardılar. Projeler ile ilgili öğrencilere sorular soran Vali Baruş, okulda da bu projeleri uygulamalarını istedi.

    Vali Baruş okulun Görsel Sanatlar Atölyesini de ziyaret ederken, öğrencilerin yapmış olduğu ebru, tezhip, ahşap boyama vb. el emeği ürünlerini de inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

    Ziyaretin devamında Bolu Valisi Aydın Baruş okul yemekhanesini ve okul bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.
    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Okul

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