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20 Mart 2018 Salı
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    • Vali Baruş şehit ailesini ziyaret etti

    Bolu Valisi Aydın Baruş, 1 Şubat 2018 tarihinden buyana kendisinden haber alınamayan şehit babası İsmail Hırçın’ın kızı İlknur Şimşek’i evine giderek ziyaret etti.

    20 Mart 2018 Salı 13:51
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    Vali Baruş şehit ailesini ziyaret etti
     Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Valisi Aydın Baruş, gezmek için Yeniçağa ilçesi bağlı Eskiçağa Köyü’nde yaşayan kızının yanına gelen ve 1 Şubat 2018 günü saat 10.30 sıralarında Yeniçağa ilçesinde kurulan pazara gitmek için evden ayrılan ve o tarihten sonra kendisinden haber alınamayan Şehit P.Kom.Er Cafer Hırçın’ın babası İsmail Hırçın’ın kızı İlknur Şimşek ve damadı Müjdat Şimşek’i ziyaret etti.

    Şimşek ailesini ziyaret eden Vali Baruş, aileye babalarının bulunması için hem güvenlik güçlerinin hem AFAD tarafından birlikte çalışma yapıldığını ifade ederek bugünü kadar yapılan arama çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ile Eskiçağa Köyü Muhtarı Ramazan Karaduman’da hazır bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 1

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