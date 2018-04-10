Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan ilçesi ziyaretinde 1992 yılında Şırnak’ta şehit olan Orhan Yalçın’ın abisi İrfan Yalçın’ı evinde ziyaret etti. İlçelere yaptığı ziyaretlerde şehit aileleri ve Gazilerimiz de her fırsatta ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan ilçesi ziyaretinde de 1992 yılında Şırnak ilinde şehit olan Orhan Yalçın’ın abisinin evini ziyaret etti. Şehidimizin abisi İrfan Yalçın ile sohbet eden Vali Baruş, bir isteği olup olmadığını sorarak “Sizler şehidimizin bize emanetisiniz. Her zaman sizin hizmetindeyiz” dedi.