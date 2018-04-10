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    • Vali Baruş şehit ailesini ziyaret etti

    Geçtiğimiz gün Dörtdivan’ı ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, 26 yıl önce Şırnak’ta şehit düşen Orhan Yalçın’ın ağabeyini de ziyaret etti.

    10 Nisan 2018 Salı 10:21
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    Vali Baruş şehit ailesini ziyaret etti
    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan ilçesi ziyaretinde 1992 yılında Şırnak’ta şehit olan Orhan Yalçın’ın abisi İrfan Yalçın’ı evinde ziyaret etti. İlçelere yaptığı ziyaretlerde şehit aileleri ve Gazilerimiz de her fırsatta ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtdivan ilçesi ziyaretinde de 1992 yılında Şırnak ilinde şehit olan Orhan Yalçın’ın abisinin evini ziyaret etti. Şehidimizin abisi İrfan Yalçın ile sohbet eden Vali Baruş, bir isteği olup olmadığını sorarak “Sizler şehidimizin bize emanetisiniz. Her zaman sizin hizmetindeyiz” dedi.

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