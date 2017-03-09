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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Vali Baruş, Türker Yılmaz’dan şüphelenmiş

    Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3’ü tutuklu 10 askerin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen, dönemin Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz’ın, 15 Temmuz gecesi durumla ilgili Bolu Valisi Aydın Baruş’u saat 23:09’da aradığı fakat aradan yaklaşık 4 saat geçtikten sonra ertesi gün 04:00 sıralarında usulsüz bir talimat geldiğini belirttiği ortaya çıktı.

    09 Mart 2017 Perşembe 14:42
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    Vali Baruş, Türker Yılmaz’dan şüphelenmiş

    HABER:  FARUK ÇİDEM

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 3’ü tutuklu 10 askerin FETÖ davasında, dönemin Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz tanık olarak dinlendi. Yılmaz, “o gece saat 23:10 sıralarında sözde Sıkıyönetim Bolu-Düzce Komutanı olarak kendisini tanıtan İsmail Güneşer aradı. Benden vali, belediye başkanı ve emniyet müdürüne görevden el çektirmemi, gerekirse gözaltına almamı istedi. Ben bir cevap vermeyerek telefonu kapattım ve bu emrin uygulanamaz olduğuna karar vererek nöbetçi sayılarını artırdım. Ayrıca ilçe jandarma komutanlıklarını da arayarak dışarı çıkılmaması talimatını verdim” dedi.

    Mahkeme başkanından tanık Albay’a net soru

    Tanık olarak dinlenen Türker Yılmaz’ın ardından mahkeme başkanı, Bolu Valisi Aydın Baruş’un 15 Temmuz gecesiyle ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazıyı okudu. Valilik yazısında geçen, “Emniyet Müdürü ve ziyarete gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcıların bulunduğu ortamda saat 02:52'de Türker YILMAZ'ı arayarak Valilik Makamına gelmesini söyledim. Kendisi yaklaşık 40-45  dakika sonra Valilik Makamına geldi ve kendisinden olaylarla ilgili bilgi istedim. Türker Yılmaz makama geldikten yaklaşık 1 saat sonra bir durumu arz edeceğini söyledi ve bunun üzerine kulağıma eğilerek kendilerine usulsüz bir çok talimat geldiğini, kendilerinin ise bu talimatı ciddiye almadığını ifade etti” sözlerine ilişkin mahkeme başkanı “neden 03:00’ kadar valiliğe geçmediniz. Darbenin ne yönde neticeleneceğini bekleyip ona göre mi hareket ettiniz” diye sordu.

    Böyle bir kastı olmadığını belirten Türker Yılmaz, “ben münferit bir olay yaşanmaması için alayda kaldım. Ayrıca Düzce İl Jandarma Komutanı ile de görüştüğümde nasıl bir yol izleyeceğimizi sordu. Ben de ona ‘ben ona da bu emir uygulanamaz’ dedim” şeklinde konuştu.

    “Kendimi ve ailemi güvende hissetmedim”

     Yine Vali Aydın Baruş’un savcılığa gönderdiği yazıda, Türker Yılmaz’ın kendilerine bir darbe emri geldiğine ilişkin bir bilgi vermediği yer alarak şu ifadelere yer verildi:

    “Ben, Türker Yılmaz'ın telefondaki tereddütlü konuşma tarzından şüphelendim ve kendimi ve ailemi güvende hissetmediğim için tek korumam olan görevliye Valilik Makamında çalışan diğer bir korumayı ve polis memurunu çağırmasını söyledim. Valilik Makamına geç bir şekilde intikalime, Türker Yılmaz'la yapılan telefon görüşmelerinde, olayların ciddiyetinin tarafıma söylenmemesi, darbe girişimi ve bununla ilgili kanunsuz talimatlara ilişkin tarafıma net bilgi verilmemesidir. Bu durum da, şehirdeki güvenlik önlemlerinin zamanında alınmasına ve emniyet ile jandarma güçleri arasında bir işbirliği yapılmasına engel olunmuştur.”

     

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