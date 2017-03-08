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Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, ilimizde istihdam konusunda en önlerde yer alan Beypiliç, Erpiliç ve Barilla fabrikalarını ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanı ülke çapında başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Vali Baruş ve beraberindeki heyet, bu ziyaretlerinde Erpiliç AŞ Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Ericek ve Süleyman Öztürk, Beypiliç AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu ile Genel Müdürü Sait Koca, Barilla Gıda AŞ ziyaretinde ise Fabrika Müdürü Murat Bozkurt ile bir araya gelerek görüştüler.

Vali Baruş, Başkan Yılmaz ve TSO Başkanı Ateş, fabrika ziyaretlerde ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalardaki tüm çalışan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak onlara birer karanfil takdim ettiler.

Vali Baruş ve beraberindeki heyet son olarak Bolu Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Gümrük Müdürü Ayşe Aslantaş’dan kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.