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27 Mart 2018 Salı
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    • Vali Baruş ve eşi yaşlıları unutmadı

    Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

    27 Mart 2018 Salı 11:01
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    Vali Baruş ve eşi yaşlıları unutmadı

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş'un Yaşlılar haftası münasebetiyle gerçekleştirdikleri huzurevlerini ziyaretlerinde İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit de eşlik etti.

    İLK ZİYARET İZZET BAYSAL VAKIF HUZUREVİ’NE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş Yaşlılar Haftası nedeniyle ilk olarak İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ni ziyaret ettiler. İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nde kalan huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, hepsiyle yakından ilgilenerek sohbet ettiler ve bu özel haftalarını kutlayarak bir istekleri olup olmadığını, rahatlarının iyi olup olmadıklarını sordular.

    “LAYIKIYLA SİZLERE BAKMAK VE SİZLERİ AĞIRLAMAK BİZİM VAZİFEMİZDİR”

    Huzurevi sakinlerinin Yaşlılar haftasını kutlayan Vali Baruş, "Siz değerli büyüklerimizle bugün burada birlikte olmaktan son derece mutlu olduk. Sizlerin yüzlerini biraz güldürebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımızın da, gençlerimizin de sizleri ziyaret etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize büyüklerini unutmamaları için, onların ellerini öpmeleri için gerekli tavsiyelerde, nasihatlerde bulunuyoruz. Sizler bu yaşınıza kadar bu ülkeye, evlatlarınıza, ailelerinize emek verdiniz. Bu emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor ellerinizden öpüyoruz. Bundan sonra layıkıyla sizlere bakmak, sizleri ağırlamak ta bizim vazifemizdir. İnşallah buradaki hayatınızda mutlusunuzdur. Burada çalışan arkadaşlarımıza da, büyüklere hizmet etmek her zaman büyük bir onurdur ve onların hayır dualarını almak çok önemlidir diye her zaman nasihatte bulunuyoruz. Ülkemizin güçlenmesi için, birlik ve beraberliği için, askerimizin başarılı olması için sizin hayır dualarınız çok önemli. Dualarınızı lütfen esirgemeyin. Sayın Cumhurbaşkanımız için, Sayın Başbakanımız için, devlet büyüklerimiz için ve terörle mücadele eden askerimiz için, güvenlik güçlerimiz için dualarınızı esirgemezseniz inşallah Allah onları muvaffak edecektir. Tekrar yaşlılar gününüzü tebrik ediyoruz. Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin" dedi.

    İZZET BAYSAL ÇAKMAKLAR HUZUREVİ DE ZİYARET EDİLDİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş'un Yaşlılar Haftası kapsamındaki bir diğer ziyareti ise Çakmaklar Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Huzurevi’ne oldu. Burada da huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, buradaki hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sorarak kendilerini sıcak bir şekilde karşıladıkları için huzurevi sakinlerine teşekkür ettiler.

    “BİZİM VAZİFEMİZ SİZLERİ MEMNUN ETMEK VE YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRMEK”

    Vali Baruş “Sizlerle birlikte olmaktan her zaman sevinç ve mutluluk duyuyoruz.” diyerek huzurevi sakinlerini hitaben yaptığı konuşmasında “Sizlerin yüzünüzün her zaman gülmesini ve memnun kalmanızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız için, Sayın Başbakanımız için, devlet büyüklerimiz için, Askerimiz için, polisimiz için dua etmenizi istirham ediyorum. Sizlerden beklediğimiz sadece sizlerin dualarınızdır.  Ama bizim vazifemiz de sizleri memnun etmek ve yüzünüzü güldürmek. Bizler bunu başarabiliyorsak bizlere ne mutlu. Burada çalışan arkadaşlarımıza da sizlere verdikleri emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin hayır duasını almak büyük bir mutluluk. Ben tekrar Yaşlılar Gününüzü tebrik ediyorum. Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin” dedi. Ayrıca Yaşlılar Günü dolayasıyla İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un getirdiği pastayı Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş huzurevi sakinleriyle birlikte kestiler.  Ziyaret yapılan ikramların ardından sona erdi,

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Eşi

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