Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş eşi NagihanBaruş ile birlikte geçtiğimiz hafta Yeniçağa’ya bağlı Adaköy’ünde çıkan yangın sonrası ilçeye giderek yanan evde incelemelerde bulundu. Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Erem ile birlikte yapılan ziyarette Adaköy Muhtarı Seyfettin Yaman da yer aldı. Yanan evde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgiler alan Vali Baruş, tedavileri nedeniyle hastanede bulunan aile adına köylü ve akrabalarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, ailenin acil ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.

AĞIZÖRENGÜNEY KÖYÜ

Bolu Valisi Aydın Baruş eşi NagihanBaruş ile birlikte bir başka yangınzede ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Gerede’ye de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yine geçtiğimiz hafta Gerede’ye bağlı Ağızörengüney Köyü’nde çıkan yangın sonrası ev, ahır ve samanlığı yanan ve 5 hayvanı da telef olan İbrahim Çetin ve ailesini ziyaret eden Vali Baruş ile eşi NagihanBaruş’u, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar karşılarken ziyarette AFAT Müdürü Cenk Yıldız ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem de yer aldı.

Yapılan ziyarette ilk olarak yangınzede ailenin babası İbrahim Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, daha sonra diğer yetkililer ile birlikte yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.

Yetkililer yangınzede İbrahim Çetin’in köyün imam hatibi olduğunu belirterek, yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiğini ve ailenin daha fazla mağduriyet yaşamadan imam evine yerleştiğini belirttiler.