Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Merkeze bağlı Yayladınlar Köyü’ne giden Bolu Valisi Aydın Baruş İzzet Baysal Huzurevinde kalırken vefat eten İsmail Öztürk’ün cenaze namazına katıldı.

Vali Baruş’u İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Yayladınlar Köyü Muhtarı Osman Poyraz ve vatandaşlar karşıladı.

Köy ziyaretinde Vali Baruş vatandaşlar ile köy konağında köyün sorunları üzerine bir süre sohbet etti. Yayladınlar köyü sakinleri de köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini Vali Baruş’a ilettiler.

ULUMESCİT KÖYÜ ZİYARET EDİLDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş, Yayladınlar Köyü’nden ayrıldıktan sonra Ulumescit Köyü’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada da köy muhtarı Mustafa Öztürk ve vatandaşlar bazı konuları Vali Baruş’a ilettiler.

Her iki köyde de vatandaşların taleplerini tek tek alan Vali Baruş, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.