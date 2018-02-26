Haber: Aysun Beykoz

İl Defterdar Zekai Dede ziyarette, kendilerini kabul ettiği için Vali Baruş'a teşekkür etti. 1990 yılından bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında Defterdarlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden söz eden Defterdar Zekai Dede, bu hafta kapsamında yapacakları ziyaretler, okullarda yapacakları bilgilendirme toplantıları ve yine bu hafta kapsamında yapacakları kan bağışı hakkında bilgiler verirken ayrıca Bolu’daki vergi mükellef sayıları, vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarının yıllara göre seyri hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgilendirdi.

İl Defterdarı Zekai Dede Bolu’nun vergi tahsilatı kapsamında devletine bağlı, vergisini zamanında ödeyen bir il olduğunu dikkat çekerken, Bolu’nun 2017 yılı başında vergi hedefinin Merkez ve Gerede Vergi Dairelerinde 638 milyon 614 bin TL olduğunu, bu hedefin gerçekleştiğini ve Bolu’nun tüm ilçeleri ile beraber 2017 yılında 646 milyon 851 bin TL vergi tahsilatı yapıldığını dile getirdi. Zekai Dede, yaklaşık 5 yıldır Bolu’da görev yaptığını ve Bolu’nun her yıl vergi tahsilatı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde de olduğunu dile getirerek, Bolu’da gelirin gideri karşılama oranının da 2016 yılında % 57.2 iken 2017 yılında % 60.4 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

“BOLU’NUN DEVLETİN SUNMUŞ OLDUĞU HİZMETLERE KATKISI BÜYÜK”

Ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekai Dede ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Vergi haftalarını kutlayan Vali Aydın Baruş, "Bolu’daki vergi tahsilat oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bolu Halkı borcuna sadık ve vergisini zamanında ödeyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla Bolu’nun devletin sunmuş olduğu hizmetlere katkısı büyük. Kamu giderlerini karşılama oranında da Bolu her yıl yükselen bir performans sergiliyor. Bolu insanının borcuna, devletine olan bağlılıklarını görmek sevindirici. Diğer taraftan verginin önemi hakkında okullarda çocuklarımıza vereceğimiz eğitim de çok önemli. Verginin ne amaçla devlet tarafından alındığını ve bu vergilerle ne gibi yatırımlar yapıldığını çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Bu konuda çocuklarımızda bu bilincin oluşması çok önemli” şeklinde konuştu.