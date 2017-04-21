Haber: Aysun Beykoz

Baruş, mesajına şu sözler ile başladı “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 97. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.23 Nisan 1920 necip milletimizin şanlı tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. 97 yıl önce ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hür yaşama iradesine kast eden güçlere karşı İstiklal Mücadelesinin devam ettiği süreçte kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı’na öncülük etmiş ve elde ettiğimiz eşsiz zafer sonrasında bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan etmiştir”

“İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR”

Baruş, milli mücadelenin diğer milletlere ilham kaynağı olduğunu söylerek “Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Kurtuluş savaşı sırasında ülkemizin her bir tarafında yaşayan vatandaşlarımızı ortak bir gaye etrafında tek bir millet olarak birleştirmesi ve milletimizin hür yaşama iradesini tüm dünyaya tescil ettirmesi esaret altında yaşayan diğer milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. 23 Nisan 1920’de sergilenen milli irade ruhu ülkemizde demokrasinin ve millet egemenliğinin teminatı olmuştur. 15 Temmuz 2016’da milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe teşebbüsüne karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletimizle birlikte verdiği mücadele “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” anlayışının tüm benliğimizde yer ettiğinin en güzel göstergesidir. Millet egemenliğinin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan gününün Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye’nin gelecek nesillerine verdiği önemi ve güveni göstermektedir. Milli iradenin zaferini kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik duygularının yeşermesinde de önemli bir vesile teşkil etmektedir” dedi.

“İNANCIMIZI GÜÇLÜ KILMAKTADIR”

Baruş, mesajının sonunda çocuklarda ki millet sevgisinin inançlarını güçlü kıldıklarını belirterek “Sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, gözlerindeki yaşama sevinci ve umut ışığı ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlü kılmaktadır. Bu mutlu gün vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsız bir vatan üzerinde özgür yaşama iradesini bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.