Haber: Semih BAYKAL

Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “24 Kasım 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilmesi sebebiyle 1981 yılından beri kutlanmakta olan Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim fertlerin ve milletlerin maddi ve manevi inkişaflarını temin eden en önemli unsurdur. İnsan kaynağını iyi bir şekilde eğiterek nitelikli hale getirebilen toplumlar medeniyet yarışında ön sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlik; insana hizmeti, sevgiyi, şefkati ve sabrı esas alan, karşılığını hiçbir maddi bedelin ödeyemeyeceği bir özveriyle çalışmayı gerektiren, bu nedenle de toplum tarafından en fazla saygı gören mesleklerin başında gelmektedir. Öğretmenler ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın kişilik hamurunu yoğuran ve onları hayata hazırlayan sanatkârlardır. Bu manada, bugün ülkemizin dünyanın önde gelen güçlerinden biri haline gelmiş olmasında öğretmenlerimizin payı yadsınamaz. Türkiye’nin gelecekte daha güçlü ve müreffeh bir ülke olmasında da yeni nesillerimizi zihnen ve ruhen karakterli kişiler olarak yetiştirecek olan öğretmenlerimizin rolü büyük olacaktır. Büyük bir fedakârlık ve özveri anlayışı içerisinde geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı geleceğe hazırlamak için gecesini gündüzüne katan, onları milli ve manevi değerlerimizin eşsiz zenginlikleriyle donatarak dürüst bir insan ve vatandaş olmayı öğreten, çocuklarımızın Türkiye’nin geleceğinden sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlayan değerli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin, eğitim camiasının ve emekli öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”