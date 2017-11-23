banner133

banner101

23 Kasım 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Vali Baruş’dan 24 Kasım mesajı

    Bolu Valisi Aydın Baruş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak tüm eğitimcilerin günü kutladı.

    23 Kasım 2017 Perşembe 16:00
    Bu haber 14 kez okundu
    Vali Baruş’dan 24 Kasım mesajı

    Haber: Semih BAYKAL

    Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “24 Kasım 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilmesi sebebiyle 1981 yılından beri kutlanmakta olan Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Eğitim fertlerin ve milletlerin maddi ve manevi inkişaflarını temin eden en önemli unsurdur. İnsan kaynağını iyi bir şekilde eğiterek nitelikli hale getirebilen toplumlar medeniyet yarışında ön sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlik; insana hizmeti, sevgiyi, şefkati ve sabrı esas alan, karşılığını hiçbir maddi bedelin ödeyemeyeceği bir özveriyle çalışmayı gerektiren, bu nedenle de toplum tarafından en fazla saygı gören mesleklerin başında gelmektedir. Öğretmenler ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın kişilik hamurunu yoğuran ve onları hayata hazırlayan sanatkârlardır.  Bu manada, bugün ülkemizin dünyanın önde gelen güçlerinden biri haline gelmiş olmasında öğretmenlerimizin payı yadsınamaz. Türkiye’nin gelecekte daha güçlü ve müreffeh bir ülke olmasında da yeni nesillerimizi zihnen ve ruhen karakterli kişiler olarak yetiştirecek olan öğretmenlerimizin rolü büyük olacaktır. Büyük bir fedakârlık ve özveri anlayışı içerisinde geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı geleceğe hazırlamak için gecesini gündüzüne katan, onları milli ve manevi değerlerimizin eşsiz zenginlikleriyle donatarak dürüst bir insan ve vatandaş olmayı öğreten, çocuklarımızın Türkiye’nin geleceğinden sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlayan değerli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin, eğitim camiasının ve emekli öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 24

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129