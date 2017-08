Haber: Semih Baykal

Bolu Valisi Aydun Baruş, Boluspor’un Karaçayır Tesislerine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarete Bolu İl Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Ertem ve Boluspor yönetim katıldı. Baruş, ilk olarak yapılmakta olan yeni antrenman sahasını inceledi.

Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkçı ile bir araya gelen Vali Baruş, basın mensuplarına konuştu. İlk olarak Çarıkçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken herkesin hedefinin Boluspor’un bir üst lige çıkması olduğunu söyledi. Çarıkçı; “Valimizle bütün maçlarda 1 yıl boyunca çok gördük. Sağ olsun, tüm maçlarımıza geldi. İnşallah deplasmanlarda da Valimizi görmek bize gurur verir. Valimiz, spora sevgisi, Boluspor’a sevgisini görmekteyim. Çoğu illerde böyle güzel şeyleri görememekteyiz. Valimiz, hem Boluspor hem de spor sevgisi had safhada. Boluspor takımımızda bu sene yeni bir heyecanla yola çıktık. Geçen seneden kalan bir futbolcu iskeleti vardı. 5–6 futbolcu kardeşimizi de bu sene aramıza kattık. Taraftarımızın Bolu’daki basınımızın herkesin beklentisi Boluspor’un lige çıkmasıdır. Bu anlamda bu sene biraz daha heyecanlı biraz daha istekliyiz. Teknik kadromuzda şu anda devam ediyor. Bu sene Boluspor’u güzel günler bekliyor. İnşallah, centilmenlik kuralları içinde Boluspor takımı bu sene güzel maçlar oynar, sakatsız bir lig olur. İyi oynayan kazansın. Temennimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak için yönetim kurulumuzla beraber başta Valimiz, Belediye Başkanımız, Vekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, Bolu’da bize destek olan esnaf büyüklerimiz, kardeşlerimiz, işadamlarımıza da ben teşekkür ederim. İnşallah 2017-2018 futbol sezonu Boluspor için hayırlı olur.” dedi.

“HATA VE EKSİKLİKLERİMİZİ TAMAMLAYARAK YENİ SEZONA HAZIRLNIYORUZ”

Necip Çarıkçı’dan sonra basın mensuplarına konuşan Vali Baruş, hata ve eksikliklerin tamamlanarak yeni sezona hazırlanıldığını söyledi ve şu şekilde ekledi; “Biraz önce değerli başkanımızın belirttiği gibi ben sporla yakından ilgilenen bir kişiyim ve Bolumuzun sporun her dalında başarılı olması için gayret eden biriyim. Bunun için de spor tesislerimizi her geçen gün geliştirmek ve daha güzel alanlar ortaya koyarak sadece Bolu gençleri için değil ayrıca ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için de önemli spor imkanları sunmak için çalışıyoruz. Birde biliyorsunuz sporun turizm yönü var, spor turizmi bölgemiz için çok önemli. Yaz kampları tabi sadece yaz kampları da değil, yaz dışında Türkiye şampiyonalarının ilimizin salonlarında yapılması hem ekonomik bakımdan hem de spor sevgisinin artması bakımından bize çok önemli katkılar sunuyor. Geçen yılda gördüğümüz hata ve eksiklikleri tamamlayarak yeni sezona hazırlanıyoruz. Boluspor’un bu sezon çok önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Her zaman Boluspor’un yanındayız Valilik olarak. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yönetimin karşılaştığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bu anlamda gerek Valilik gerek Belediye, işadamlarımız, esnafımız bütün Bolu halkı, taraftarımız hep birlikte kucaklaşarak birlikte olarak başarıya gidebileceğimizi düşünüyorum. Ben yönetimimize, futbolcularımıza buradan başarılar diliyorum .” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasından sonra Vali Baruş, Bolusporlu oyuncularla bir araya geldi. Hepsine ayrı ayrı başarılar dilen Baruş, takım kaptanı Santos’la keyifli bir şekilde muhabbet etti.