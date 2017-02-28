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28 Şubat 2017 Salı
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    • VALİ BARUŞGEREDE’DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

    Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gerede İlçesine giden Bolu Valisi Aydın Baruşİlçede ilk olarak Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya geldi.Gerede Esentepe Huzurevini sakinlerini ziyaret eden Vali Baruş, halk pazarına da giderek esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti.

    28 Şubat 2017 Salı 09:27
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    VALİ BARUŞGEREDE’DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

    Gerede İlçesinde KaymakamCengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin ile daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Baruş, muhtarlar ile toplantı yapmak üzere toplantı salonuna geçti.

     

    Gerede İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin, İl Jandarma Komutanı J. Albay İsmail Güzel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl ve İlçe  Kurum Müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile Mahalle ve Köy Muhtarları Katıldı.

     

    Geredeİlçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun, istek ve önerilerinin dinlendiği toplantıda açılış konuşmasını yapanGerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, “Muhtarlık en eski yerel yönetim ve yerel demokrasi örneğidir. Muhtarlarımız bulundukları mahalle ve köylerde devletimizin tüm kamu kurumlarını temsil etmekte ve aynı zamanda devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bir yönüyle devleti temsil eden, diğer yönüyle de halkı temsil eden muhtarlarımızı yapmış oldukları hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

     

    Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın konuşmasının ardından konuşan ValiBaruş, “Bugün Türkiye’nin en güzide ilçelerinden ve medeniyetimizin temel bekçilerinden olan bu güzel ilçede sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu toplantımızın öncelikli amacı sizleri dinlemektir. Sizlerin talep ve isteklerinizi aldıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı bulacağız. Dolayısıyla ben muhtarlarımızın hiç çekinmeden yaşamış oldukları sorunları, vatandaşlarımız adına iletmek istedikleri problemleri bizlere aktarmalarını istiyorum” dedi.

     

    MUHTARLARIMIZ DEVLETİMİZİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİSİDİR

    Muhtarlık müessesesini çok önemsediğini dile getiren Vali Baruş, “Muhtarlarımız öncelikle halkın seçilmiş temsilcileridir. Siz seçilmiş ve halkın teveccühünü kazanmış kişilersiniz.   Halkın iradesini en ücra köşede yansıtan birimlersiniz. Dolayısıyla halkın nabzını tutma açısından demokratik bir yönetim için halkın isteklerini, taleplerini öğrenmek, ona göre adım atmak bakımından sizin iradeniz çok önemli. Sizin belirtmiş olduğunuz hususlar bizim için çok önemli. Biz ona göre kendimize yön çiziyoruz, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve vatandaşın esas gündeminin ne olduğunu buradan tespit ediyoruz. Yapmış olduğunuz katkılar için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız aynı zamanda kamu yönetiminin, devletimizin bulundukları mahallerindeki ve köylerindeki temsilcileri. Bu anlamda da devletin temsilcileri olarak ülkemizin huzur ve güvenine, vatandaşımızın refahına katkı sağlayacak her olayın içerisinde sizler varsınız.   Bu nedenle sizleri çok önemsiyoruz ve sizlerin bizleri her zaman rahatsız etmesini, vatandaşımızın dileklerini, taleplerini bizlere iletmesini istiyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

    Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Gerede Köy ve Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler.

     

    Muhtarların ardından söz alan kurum müdürleri muhtarların dile getirdikleri sorun, istek ve önerilerini değerlendirerek cevaplandırdılar.

     

     

     

     

    Toplantının sonunda  muhtarlarlahatıra fotoğrafı çektiren Vali Baruş daha sonraGerede İlçesinde ziyaretlerde bulundu.

    Bolu Valisi Aydın Baruş beraberindeki heyet ile birlikte Gerede Esentepe Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle  bir süre sohbet eden Vali Baruş, huzurevi sakinlerine verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

    Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gerede Pazarına da giderek esnafı ziyaret eden Vali Baruş, Pazar yerindeki esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

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