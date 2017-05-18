Haber: Esra Öztürk

Bolu Valisi Aydın Baruş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Baruş, mesajında gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Vali Baruş’un mesajı şu şekilde: “Tarih boyunca devletlerin ve milletlerin kaderlerini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. Türk tarihinin dönüm noktası da, yurdumuzun dört bir yandan işgal altına alındığı bir dönemde Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesidir.

Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda, içinde bulunduğu bütün olumsuz şartlara rağmen, yeniden şahlanan Milletimiz, 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azim ve kararlılıkla başlattığı İstiklal Mücadelesiyle, tarihte eşine az rastlanır bir destan yazmıştır.

Kadın erkek, genç yaşlı farkı olmadan, etnik köken, mezhep, din ayırt edilmeksizin milletin bütün fertleri, vatan savunması için omuz omuza vererek tek yürek halinde topyekün mücadele etmiş ve zafere ulaşmıştır.

19 Mayıs 1919’tan başlayarak büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet edilmiştir.

Sevgili Gençler,

Sizden önceki nesiller inançla ve azimle mücadele ederek, çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Bu değerli mirası sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir.

Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Başarı için en önemli ölçüt şüphesiz, kendinize güvenmeniz ve çok çalışmanızdır. Bu nedenle daima büyük düşünmeli, hedefleriniz doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmemelisiniz. Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere ve milli değerlere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız. Başarı için en önemli ölçüt şüphesiz, kendinize güvenmeniz ve çok çalışmanızdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacağına ve ebediyen yaşayacağına yürekten inanıyorum.

Bu gün vesilesiyle, bizlere bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, siz sevgili gençlerimizin ve Boluluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”