Vali Baruş, Çimento Sanayi A.Ş. ziyaretinde Genel MüdürYıldıray Yıldız tarafından karşılandı.
Ziyarette Genel MüdürYıldıray Yıldız, Vali Aydın Baruş’aülkemize ve ilimize birçok katkı sağlayan ve sektörlerinde öncü kuruluşlardan biri olan Bolu Çimento A.Ş.’ninüretim ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.
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