Haber: ESRA ÖZTÜRK

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Bolu Valisi Aydın Baruş bir mesaj yayınlayarak engellilere toplumsal hayat içerisinde sağlanan imkan ve kolaylıkların çağdaşlığın bir ölçütü olduğuna dikkat çekti. Vali Baruş mesajı nda şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal hayata onurlu, etkin ve eşit bir şekilde katılmak, engelli-engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkıdır.

Bedensel veya zihinsel olarak zorluklar yaşayan ve hayata tutunma çabasında olan engellilerimiz toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Hayatın doğal akışı içerisinde ya doğuştan ya da daha sonra meydana gelen kazalardan dolayı engelli duruma gelen vatandaşlarımız da en az sağlıklı olanlar kadar sosyal yaşam olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.

Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır, ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini ‘bizzat’ kendileri kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar.

Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber, insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır.

Sosyal devlet ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Engelli vatandaşlarımızın gerek iş yaşamlarını gerekse sosyal yaşamlarını hak ettikleri seviyede sürdürme konusunda halkımızda da ciddi bir bilinç oluşmuştur.

Son yıllarda; engelli çocuklarımızın eğitimi ve tüm engellilerin evde bakım hizmetinden yararlanması için devletimiz tarafından çok önemli iyileştirmeler yapılmış, engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu iyileştirmelerin daha da anlam kazanması için gerek bireyler gerekse sivil toplum kuruluşları olarak engellilerimizin sorunlarına daha fazla ilgi göstermeli, onların da sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için gerekli gayreti göstermek durumundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katkısı olan duyarlı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”