Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Çelik ve Muhittin Tarhan ile birlikte Gazilerimizi ziyaret etti. Vali Baruş ve beraberindeki heyet Kıbrıs Gazisi Ahmet Emin İnceler, Kore Gazisi İbrahim Bayar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Sami Yıldız’ın evlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ziyaretlerde Gazilerimize geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra bir isteklerinin olup olmadığını soran, tedavi süreçleri hakkında bilgilen alan Vali Baruş, her zaman yanlarında ve yardıma hazır olduklarını belirterek, Gazilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.