Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, 2017 yılının son gününde ilk olarak Kartalkaya Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik’in de yer aldığı ziyarette, jandarmanın yeni yılını kutlayan Vali Baruş, görevlerinde kendilerine başarılar diledi.

Vali Baruş’un diğer ziyareti ise Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği’nde görevleri başında olan polis memurlarına oldu. Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen’in de yer aldığı ziyarette Vali Baruş’u, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan karşıladı.

Polislerle tokalaşarak yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş, “Bolu'daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması sizlerin özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Allah yardımcınız olsun” dedi.

UYGULAMA NOKTASI ZİYARET EDİLDİ

Vali Baruş buradaki ziyaretinin ardından ise Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Kuruçay Mevkiinde yapılan asayiş uygulamasına katıldı. Burada emniyet ekiplerinin durdurduğu araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Vali Baruş, vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak, “Hayırlı yolculuklar” temennisinde bulundu.