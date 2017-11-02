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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • Vali Baruş’tan okul ziyaretleri

    Bolu Valisi Aydın Baruş il merkezindeki 4 okulu ziyaret ederek okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

    02 Kasım 2017 Perşembe 10:10
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    Vali Baruş’tan okul ziyaretleri
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    Haber: Aysun Beykoz

    Vali Aydın Baruş’un Bolu Anadolu Lisesi, Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy ortaokulu ve Mevlana İlkokulu’na yaptığı ziyaretlerde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İl Emniyet Müdürlüğünde güvenlikten sorumlu birim personelleri hazır bulundu.

    BOLU ANADOLU LİSESİ

    Okul ziyaretlerinin ilkini Bolu Anadolu Lisesine yapan Vali Aydın Baruş, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul girişinde nöbetçi öğrenciyle sohbet eden Vali Aydın Baruş, nöbet defterini imzaladı. Okul binasını ve bahçesini gezerek güvenlik riski oluşturabilecek alanları inceledi. Öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek ve eğitimlerinin aksamasına neden olabilecek eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.

    MİMAR İZZET BAYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

    Vali Aydın Baruş, Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güvenlik kameralarının bulunduğu sistem odasına girerek okul idarecilerinden kamera sistem odası, bina güvenliği ve diğer güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Atölyelere girerek incelemelerde bulunan Vali Baruş, çalışan öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet etti. Ziyaretin devamında okul bahçesi ve yeni yapılan yangın merdivenlerini inceleyerek idarecilerle yaptığı görüş alışverişinin sonunda eksikliklerle ilgili talimatlar vererek okuldan ayrıldı.

    MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU

    Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na da giderek burada öğretmenlerle toplantı yapan Vali Aydın Baruş, “Okulunuzun güvenliği konusunda eksik gördüğünüzü hususları ve okul çevresinde görmek istemediğiniz manzaraları bizlere iletin. 24 derslikli yeni okulumuzun 2018 yılı Eylül ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. Yeni binanın faaliyete geçmesiyle hem trafik anlamında hem de sınıf mevcutları noktasında bir ferahlama olacak. Zaten başarılı bir okulsunuz yapılacak olan çalışmalarla bu başarının daha da artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

    Öğretmenlerin okul güvenliği, bahçe düzenlemesi ve spor sahaları üzerine isteklerini ve görüşlerini dinleyen Vali Aydın Baruş, başta okul binaları olmak üzere eksikliklerin giderilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

    MEVLANA İLKOKULU

    Okul ziyaretlerine Mevlana İlkokuluyla devam eden Vali Aydın Baruş’u öğrenciler çiçeklerle karşılayıp sınıflarına davet ettiler. Öğrencilerle ve sınıf öğretmeniyle sohbet eden Vali Baruş, ders programı hakkında bilgi aldı. Ardından okul idarecileriyle bahçeyi gezerek güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik konusunda eksikliklerin giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine notlar aldırdı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Il

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