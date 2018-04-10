Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümünü kutluyoruz. Polis Teşkilatımız kurulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden mesai sarf eden güçlü bir kurumdur. Köklü geçmişinden ve deneyimlerinden elde ettiği birikimle birlikte günümüz bilgi ve teknolojisinin imkânlarından istifade ederek kendini her geçen gün yenileyen Emniyet Teşkilatımızın suç ve suçlularla mücadelede sağladığı başarılar ve dünyadaki polis teşkilatları arasında elde ettiği seçkin konum hepimizi gururlandırmaktadır.

Emniyet Teşkilatımızın elde ettiği bu başarılarda, kamu düzeninin ve asayişin korunması, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların yakalanarak zamanında adalete teslim edilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza fedakârca çalışan Emniyet görevlilerimizin payı büyüktür.

Emniyet personelimizin, asayişin temin edilmesinden trafik güvenliğinin sağlanmasına, toplumsal olaylara müdahaleden kaçakçılık olaylarının önlenmesine, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadeleden ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin kardeşliğini hedef alan terör saldırıları ile terör örgütlerinin bertaraf edilmesine kadar ülkemizin güvenliğini tehdit eden her alanda canlarını ortaya koyarak verdiği mücadeledeki fedakârlık anlayışı her türlü takdirin üzerindedir.

Bolu İlinde de, halkımızın huzur içerisinde hayatını devam ettirmesini sağlamak ve devletimize olan güvenin tesisi için vatandaşlarımızla el ele gece gündüz demeden fedakârca mesai sarf eden polislerimize teşekkür ediyorum.

Emniyet Teşkilatımızın, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu hedef alan terör odakları ile 15 Temmuz 2016’da milletimizin iradesine kast eden hain FETÖ terör örgütüyle mücadelede gösterdiği başarı ve bu örgüt mensuplarının teşkilat içerisinden temizlenmesiyle birlikte milletimizin itimadına mazhar olarak çalışmalarına çok daha güçlü olarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’daki demokrasi mücadelesinde ve görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazi polislerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümünde tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler temenni ediyorum.”