Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, berberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem ile birlikte iki şehit ailesini ziyaret etti.

İlk olarak 1979 yılında Urfa’da askerlik görevini yaparken şehit olan Abdulmuttalip Saçaklıoğlu’nun annesi Döndü Saçaklıoğlu ziyaret edildi. Şehidimizin kardeşi Yusuf Saçaklıoğlu’nun yanında yaşayan anne Döndü Saçaklıoğlu’na gerçekleşen ziyarette Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, son 7 aydır hastalığı ağırlaşan anne Saçaklıoğlu’na geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Diğer bir ziyaret ise 1992 yılında Hakkari’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan bir çatışmada şehit olan İbrahim Ayhan’ın ailesine gerçekleştirildi. Şehidimizin annesi Ayşe Ayhan rahatsızlık nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesinde tedavi görmesi nedeniyle hastaneye giden Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, şehidimizin annesinin son durumu ile ilgili doktorlardan bilgiler aldı.

Vali Baruş hastane ziyaretinde ayrıca İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Palyatif bölümünde yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş’un hastanede gerçekleştirdiği ziyarette Sağlık İl Müdürü Seracettin Çom, Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit annelerinin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Baruş, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.