10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, çalışan gazetecilere mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır” diyerek sözlerine başlayan Vali Baruş mesajında şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet medyası ve sosyal medya ile haber alma yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmıştır.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde ve her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal duyarlılığın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşler bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”