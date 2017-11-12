Haber: Esra ÖZTÜRK

12 Kasım 1999’da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin 18. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, vatandaşları deprem konusunda daha bilinçli olmaları konusunda uyardı. Vali Baruş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Depremler insan ve toplum hayatını derinden sarsan doğal afetlerin başında gelmektedir. Tarih boyunca ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen depremlerde çok sayıda insanımız hayatını kaybetmiş, ekonomik ve sosyal bakımdan giderilmesi uzun zaman alan ağır kayıplar yaşanmıştır.

Bolu İli Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca yıkıcı depremlerle karşılaşmış bir ildir. Bolu insanı geçmişte yaşamış olduğu depremlerde verdiği kayıpların acılarını halen yüreğinde hissetmektedir.

Bundan 18 yıl önce meydana gelen 12 Kasım 1999’da Düzce merkezli olarak 7,2 şiddetinde meydana gelen deprem İlimizi de ağır bir şekilde etkilemiş, bu depremde 48 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 353 vatandaşımız yaralanmış, 2.352’i ağır hasarlı olmak üzere 14.013 konut zarar görmüş, depremden 218’i ağır hasarlı olmak üzere 1.803 işyeri etkilenmiştir.

Ülkemizi ve İlimizi büyük acılarla baş başa bırakan 12 Kasım Düzce Depremi sonrası Devletimiz ve milletimiz el ele vererek birlik ve beraberlik halinde hareket etmiş, yaraların sarılması ve yeniden yapılanma çalışmaları için örnek bir dayanışma ruhu sergilemiş ve normal hayata dönmek için olağanüstü bir gayret göstermiştir.

Şunu unutmamak gerekir ki; ülkemizin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması nedeniyle depremlerle önümüzdeki zamanlarda da karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemizi, bugün ve gelecekte de bu tür felaketlerin yaşanma ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etmememizi gerekli kılmaktadır. Önemli olan doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve bu afetlerde can kaybının olmamasıdır.

Bu nedenle; doğal afet olan depremin bir kez daha felakete dönüşmemesi için tabiata saygılı davranmalı, onu ihtiyaçlarımız doğrultusunda doğru kullanmalı, yaşadığımız çağın bizlere sağladığı bilimsel ve teknolojik veriler ve her geçen gün iyileşen ekonomik imkânlarımızı kullanarak depreme karşı tedbirlerimizi vakit geçirmeden almak zorundayız.

Öncelikle ve özellikle ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ sözünü aklımızdan çıkarmadan, konutlarımızı ve işyerlerimizi deprem koşullarına dayanıklı bir şekilde inşa etmeliyiz. Bu konuda kamu kurumları yanında hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak sorumluluğumuz bulunduğunu unutmayalım.

Sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla Devletimiz tarafından desteklenen Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması bizler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi hepimize düşen hayati bir görevdir.

12 Kasım depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”