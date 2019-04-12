Vali başarılar diledi

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette yeni seçilen İl Genel Meclisi üyeleri ile tek tek tanışan Sayın Valimiz Ahmet “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından milletimizin iradesi ile 01 Nisan itibariyle 5 sene süre ile seçilmiş olduğunuz görevlerin sorumluluğunu almış oldunuz. Bu süre içerisinde devletimize, milletimize, köylerimize, ilimize birlik ve beraberlik içinde bizlere verilen imkânlar ve yetkiler çerçevesinde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Sizlere, ailelerinize, İlimize, ilçelerimize, toplumumuza, devletimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah hayırlı ve başarılı hizmetlerinize vesile olur. Sizlere görevlerinizde başarılar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer de; “31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinin ardından 23 kişi İl Genel Meclis üyesi olarak seçildik. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Bolu’nun 487 köyüne ve Merkez İlçe ile birlikte 9 ilçesine Sayın Valimizin himaye ve rehberliğinde hep birlikte çalışarak hizmet edeceğiz. Bu dönemin İlimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi