Vali, Başkan ve Doğanay yangın yerinde

Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimiz merkezine bağlı Kuzfındık Köyünde Abdurrahman Kaya'ya ait evde yangın çıktı. 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 12 ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. Köyün büyük bir bölümünde yangın devam ederken Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Ak Parti il Başkanı Nurettin Doğanay yarısı alevlere teslim olan köye gitti.

VALİSİ AHMET ÜMİT;

Yangını haber alan Bolu Valisi Ahmet Ümit de hemen Kuzfındık köyüne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı. Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Vali Ümit incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bolu Merkez’e bağlı Kuzfındık Köyü mevkiinde çıkan ve yerleşim yerine sıçrayan yangını Valiliğimizin koordinesinde itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tesellimiz; can kaybımız yok. Şu anda yangın kontrol altına alınmak üzere. Gelen bilgiye göre, 12 ev yandı" dedi.

BAŞKAN TANJU ÖZCAN;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın felaketinin yaşandığı Kuzfındık Köyü’nde gitti. Yangında zarar gören vatandaşlarla görüşen ve yangında zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Özcan, “Bolu Belediyesi olarak yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. İmkanlarımız dahilinde yangın zedelerimize destek olup, yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Duman ve itfaiye personellerinden yangını çıkış nedeni ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 12 ev ve çok sayıda müştemilatın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, “Kuzfındık Köyü'nde meydana gelen yangın felaketi hepimizin ciğerlerini yaktı. İtfaiyemiz ihbar gelir gelmez 22 kilometre uzaklıktaki köye, kötü yol koşullarına rağmen 22 dakikada ulaşarak, yangına müdahale etti. Şu an yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ben de hızla afet bölgesine giderek, çalışmaları inceledim ve evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bolu Belediyesi olarak yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. İmkanlarımız dahilinde yangın zedelerimize destek olup, yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

NURETTİN DOĞANAY;

Kuzfındık Köyünde yaşanan yangın felaketini söndürmek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve İl Genel Meclisi Üyesi Mazhar Bozoğlu yangın zede köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundular. Doğanay, “yangını duyar duymaz vatandaşlarımızın yanına geldik. Köyümüzde meydana gelen yangında şükürler olsun ki can kaybı olmadığını öğrendim. 12 ev tamamen yandığını gördük. Burada il genel meclisi üyelerimizde var. Köylümüzün yarasını sarmak için ne gerekiyorsa en acil şekilde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Devletimiz her felakette olduğu gibi bu yangın felaketinde de vatandaşımızın yanındadır” şeklinde konuştu.