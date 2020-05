Vali bayramda boş durmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehit ailelerini ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit’e ziyaretlerde İl Müftüsü Orhan Genç ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit de eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı Tedbirleri dolayısıyla oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, bayramlarını kutladı. Vali Ahmet Ümit Cadde ve sokaklarda bulunan güvenlik noktalarını ziyareti sırasında bayramın ilk günü saat 14.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği bulunan ve yürüyüşe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile de bir araya geldi.

ŞEHİT AİLELERİ BAŞIMIZIN TACI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ziyaretler kapsamında ilk olarak 1996 yılında Hakkari’de vatani görevini yaparken şehit olan Mehmet Kaya’nın annesi Şerife Kaya’yı ziyaret etti. Bolu Merkeze bağlı Musluklar Köyü’nde ikamet eden şehidimizin annesi Şerife Kaya ile ağabeyi İsmail Kaya’yı ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, ailenin bayramlarını kutladı. Vali Ümit ve beraberindeki heyet, bir sonraki ziyaretini ise 1994 yılında askerlik görevini ifa ederken Hakkari’de şehit olan İsmail Konuk’un ailesine gerçekleştirdi. Çobankaya Köyü’nde yaşayan Şehidimizin Annesi İfakat, Babası Veysel, kardeşleri Selim Konuk ve Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen Vali Ümit, ailenin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde İl Müftüsü Orhan Genç tarafından tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ümit, şehitlerimizin ailelerine, “Şehitlerimiz memleketimizin gerçek sahipleridir. Geleceğimizin en önemli garantileridir. Şehit mezarları bu toprakların yüce milletimize ait olduğunun mühürleri ve nirengi taşlarıdır. Şehit olmasını bilmeyenler özgür ve bağımsız kalamazlar. Biz şehitliğin ve gaziliğin anlamını en iyi kavrayan bir milletin evlatlarıyız. Şehitlik bizim için bir kısmet işidir. Kısmeti olan o makama ulaşır. Hepimizin nihai amacı şehitlik mertebesidir. Allah aziz şehitlerimize ve bu toprakları bize vatan yapan tüm ecdadımıza rahmet eylesin. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

POLİS JANDARMA GÖREV BAŞINDA

Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı Tedbirleri dolayısıyla oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmeleri için görevli emniyet ve jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti, bayramlarını kutladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit’e İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de eşlik etti.

İlimizin değişik noktalarında görev alan güvenlik kuvvetlerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kendilerine başarılar diledi ve “İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde ilimiz genelinde aldığımız sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri ile pandemiyle mücadele süresince alınan tüm önlemlerin bu güne kadar titiz bir şekilde uygulanmasında görev alan her kademedeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmeleri, Pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının tam olarak uygulanabilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde şehir merkezinden ilçelere ve köylere, otoyollardan devlet ve il yollarına varıncaya kadar her an 750 personelden oluşan 200 ekibimiz görev yapmaktadır” dedi.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Bolu Valisi Ahmet Ümit Cadde ve sokaklarda bulunan güvenlik noktalarını ziyareti sırasında bayramın ilk günü saat 14.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği bulunan ve yürüyüşe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile de bir araya geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile sohbet edip Ramazan Bayramlarını kutlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ayrıca Kızılay tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza maske, kolonya ve çikolata dağıtılan standı ve Kızılay Kan Alma Aracını ziyaret ederek görev alan personelle bir araya geldi. Yaptıkları iş dolayısıyla Kızılay ekiplerine teşekkür eden Vali Ümit, personelin bayramını kutladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 14:08