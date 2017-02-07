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07 Şubat 2017 Salı
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    • Vali Bolulularla bir araya geliyor

    Bolu Valisi Aydın Baruş, her hafta pazartesi günü "Halk günü" toplantısı yapılacağını duyurdu. Vali Baruş, Bolu eski Valisi Nusret Miroğlu’nun ardından bırakılan Halk Günleri toplantılarını 17 yıl sonra tekrar başlatıyor.

    07 Şubat 2017 Salı 08:02
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    Vali Bolulularla bir araya geliyor

    Basın Bülteni

    Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde ikamet eden vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla Baruş başkanlığında halk günü toplantılarının yapılacağı belirtildi.

    Her hafta pazartesi günleri 14.00 - 15.30 saatleri arasında Valilik Yedigöller toplantı salonunda yapılacak olan toplantılarda, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri ifade edildi.

    Halk Günü toplantılarıyla ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın haftanın perşembe günleri saat 17.00'ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri ya da 215 48 32 nolu telefona görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir. İlk Halk günü toplantısı 13 Şubat 2017 pazartesi günü yapılacaktır." İfadeleri kullanıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Her

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