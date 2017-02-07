Basın Bülteni

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde ikamet eden vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla Baruş başkanlığında halk günü toplantılarının yapılacağı belirtildi.

Her hafta pazartesi günleri 14.00 - 15.30 saatleri arasında Valilik Yedigöller toplantı salonunda yapılacak olan toplantılarda, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri ifade edildi.

Halk Günü toplantılarıyla ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın haftanın perşembe günleri saat 17.00'ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri ya da 215 48 32 nolu telefona görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir. İlk Halk günü toplantısı 13 Şubat 2017 pazartesi günü yapılacaktır." İfadeleri kullanıldı.