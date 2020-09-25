Vali Boluspor’u Bağrına Bastı

Geçtiğimiz gün Karaçayır Mahallesinde bulunan Beypiliç Boluspor Kulübü sosyal tesislerini ziyaret eden Vali Ümit’i kulüp başkanı Abdullah Abat ve yönetim ekibi karşıladı. Antrenman öncesinde sahada oyuncularla konuşan Ümit adeta Boluspor’u bağrına basarak “Yeni sezon hepinize hayırlı olsun. Gönlünüzde yatan aslanın ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Kader sizleri Bolu’da buluşturdu. Olanda hayır vardır der atalarımız. Sizlerin de burada olmanızda bir hayır aramanız gerekir. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler Bolu’nun evlatlarısınız. İnanın her evde bir şekilde sizlerin adı geçmektedir. Çünkü bu kent sporu seviyor, futbolu çok daha fazla seviyor. Nitekim tarihine baktığımızda çok değerli futbolcularımız bu kentten geldi geçti. Türk futboluna da çok hizmet ettiler. Sizleri de önümüzdeki yıllarda Türkiye de belki Avrupa da flaş futbolcu olarak görmek istiyoruz Öncelikle birlik ve beraberlik gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SİZ İSTERSENİZ BAŞARIRSINIZ

“Tarihe baktığımız zaman birçok zayıf ordular güçlü orduları yenmiştir. Çok güçlü bir ligdeyiz. Hiç tereddüt olmasın. Siz karar verirseniz başarırsınız ve biz inanıyoruz ki siz başaracaksınız. Yeni bir yönetimimiz yeni oyuncularımız var. Eski oyucularımızla teknik çalışanlarımızla kentimizle birbirimize destek olmalıyız. Hep birlikte inşallah umut ediyorum ki şampiyon çıkacak”

BOLUSPOR DENİNCE İSMİNİZ KAZINMALI

“Bolu'nun ulaşım imkanları otoyollar kara yolları ve çok yakında havayolu olmak üzere her türlü imkan var. Kısacası burası spor için biçilmiş bir kaftan. İnşallah sezon sonunda mutlu olmak dileği ile hepinizi alnından öpüyorum. Sahaya çıktığınız zaman bizlerin de yanınızda olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu spor mücadele sporu. Bazen mücadelenin yeterli yapılmadığını bizler kenardan görebiliyoruz. Bu sene henüz sezonun başındayız. İyi mücadele edildiğinde kısacası herkes kendine yakışanı ortaya koyduğunda mutlak suretle başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Geçen hafta güçlü bir takıma karşı ilk puanımızı aldık. İnşallah bundan sonra öyle bir seri başlatmalıyız ki Boluspor dendiğinde herkesin aklına isminiz kazınmalı. Sizler bu işi başaracaksınız. Ben inanıyorum. Hem yönetimimiz hem teknik ekibimiz hem de sizler bu sene çok güzel başarılara imza atacaksınız biz sizlere güveniyoruz. Kesin olarak inanacağız çalışacağız ve alacağız inşallah”

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise, “şehrin ulaşılabilirliğinden öte sizlere ulaşabilmek çok güzel. Kulübümüze ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Benim hep söylediğim bir şey var. Bir şehrin atanmışı seçilmişi sporu seviyorsa orada her şey olur. Sizin ve yönetimin birlikteliği bizlere çok iş bırakmayacakmış gibi gözüküyor. İnşallah bizde sizi mahcup etmeyeceğiz. Bu şehri mutlu ederiz’ şeklinde konuştu.