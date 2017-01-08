Haber: Aysun Beykoz

Vali Baruş’un çiftçi ziyaretinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş ile Müdürlük personeli de hazır bulundu. Bolu Valisi Aydın Baruş ilk olarak Bolu Merkeze bağlı Tatlar Köyüne giderek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Ayşe Temel’i ziyaret etti. Hayvan barınaklarına girerek Ayşe Temel’den proje kapsamında kendisine verilen hayvanlar hakkında bilgiler alan Vali Baruş, hibe olarak verilen hayvanların hayırlı olmasını diledi. Vali Baruş Tatlar Köyü ziyaretinde Muhtarı Hakkı Temel ve köy halkı ile de sohbet etti.

AMACIMIZ KÖYLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN GEÇİMLERİNİ YERİNDE TEMİN ETMELERİNİ SAĞLAMAK

Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Baruş, “Bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında genç çiftçilerimize dağıtılan hayvanlardan yararlanan çiftçilerimizden bir kaçına hayırlı olsun demek üzere köylerimizi ziyaret ediyoruz. Tatlar Köyü’nden Ayşe Temel hanımefendi genç çiftçi desteğinden yararlanarak kendisine 6 adet damızlık düve hibe edildi. Ayrıca bu düveler için kendileri de sağlıklı bir ahır inşa etmişler. İnşallah sağlıklı bir ortamda bu projenin başarıya ulaşması sağlanır. Çünkü bu projelerden maksat özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın geçimlerini yerinde temin etmeleri. Bunun içinde tabi genç çiftçilerimizi köylerinde kalmaya, geçimlerini köylerinde devam ettirmeye özendirmeye ihtiyacımız var” dedi.

159 BOLULU GENÇ ÇİFTÇİMİZE TOPLAM 4 MİLYON 770 BİN TL DESTEK

Projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Baruş, 2016 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bolu’da toplam 159 projeye destek verildiğinin altını çizerek, “Genç Çiftçi Projesiiçin İlimizde başvuru bunun çok çok üzerindeydi. 2011 genç çiftçimiz müracaat etti. Çiftçilerimizin bu projeye ilgi göstermesi çok sevindirici bir olay. Bundan sonraki yıllarda da bu projenin genişletilerek devam edeceğini düşünüyoruz. 101 çiftçimize değişik ırklarda büyük baş damızlık düve dağıtımı yapıldı. Macaristan’dan sağlıklı bir şekilde getirilen bu hayvanlardan her çiftçimize altışar adet dağıtım yapıldı ve çiftçi başına 30 bin TL. destek verilmiş oldu. 19 çiftçimiz de küçükbaş hayvancılık projesinden yararlanıyor. Küçükbaş hayvanlar daha sonra teslim edilecek. Yine İlimizde projekapsamında bitkisel üretim projelerine de destek veriliyor. Bitkisel üretim projesi içerisine de arıcılık, kanatlı hayvancılık, süs bitkisi, meyvecilik, mantarcılık ve seracılık gibi dallar giriyor. Bundan da 39 çiftçimiz istifade ediyor. Bu 39 projeye de 1 milyon 170 bin TL. tutarında destek verildi. İlimizde 159 genç çiftçimizin almış olduğu toplam destek 4 milyon 770 bin TL.dir kibu rakam çok önemli meblağ. Bir de bu rakamın hibe olması çok önemli. Biz sadece çiftçilerimizden kendilerine teslim edilen bu hayvanların sağlıklı bir ortamda barındırılması ve yapmış oldukları projelerin devam ettirilmesi için gerekli alt yapı işlemlerini yapmalarını istiyoruz. Ben işin diğer bir sevindirici yönünü de ifade etmek istiyorum. Bu projelerde kadın çiftçilerimize öncelik veriliyor. Hem genç olacak, hem kadın olacak. Proje puanlamasında onlara avantaj sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

TÜM GENÇ ÇİFTÇİLERİMİZİ BU PROJEYE İLGİ GÖSTERMELERİNİ RİCA EDİYORUM

Vali Baruş konuşmasının devamında şu ifadelere verdi; “Bu projeden yararlanan Ayşe Temel hanımefendiyi tebrik ediyorum. 3 tane çocuğu var. İnşallah çocuklarının gelecekği için burada faydalı işler yaparlar ve onların geleceğini teminat altına alırlar. Güzel bir yatırım olur. Ben tüm genç çiftçilerimizi 2018 yılına kadar devam etmesi planlanan bu projelere ilgi göstermelerini rica ediyorum. Çünkü şehirlere göç eden vatandaşlarımız her zaman istedikleri hayatı şehirde bulamayabiliyorlar. Onun için köylerinde bildikleri işi yapmaları ve geçimlerini köylerinde devam ettirmeleri bizim için çok önemli. Ben bu projeye destek veren herkese ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün çalışanlarına teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü personeli bundan sonra da hayvanların düzenli takibini ve sağlık kontrollerini yapacaklar. İleride de bu hayvanlar çoğaldıkça haneye bereket gelecek”

Daha sonra Tatlar Köyünden ayrılan Vali Baruş, Alıçören Köyüne giderek proje kapsamında 6 düve alan Suzan Aktaş’ı ziyaret ederek proje kapsamında aldığı hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerde Köy Muhtarı Mehmet Karakaya ve köy halkı ile de sohbet eden Vali Baruş, genç çiftçilere sertifikalarını da teslim etti.